La CGT Córdoba cruzó a Francos por el paro: "Esto no es partidario"

Luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmara a Cadena 3 que el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero próximo “es político”, Ilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica y secretaria general de la CGT Córdoba cruzó al funcionario.

“Toda acción es política, pero no es partidaria porque desde las organizaciones sindicales que adoptaron esta medida (de fuerza), esa generalidad hace ver que no hay conducción política, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, ni en Juntos por el Cambio, entonces eso no es partidario”, sostuvo Bustos.

Respecto a la ausencia de protestas durante el gobierno de Alberto Fernández, indicó: “Creo que no hubo paros porque hubo una decisión de la CGT nacional de no avanzar en ese sentido, yo pertenezco a una CGT que ha sido crítica del accionar de estos cuatro años, porque entendíamos que no podíamos ser indiferentes ante la gran cantidad de trabajadores precarizados y en la pobreza”.

“Creo que se necesitan revisar algunas condiciones como la duración de la jornada laboral, el teletrabajo por el avance de la tecnología, pero de ninguna manera que sean regresivas”, opinó sobre las modificaciones que propone la ley ómnibus.

Y recordó: “Las convenciones colectivas de trabajo son el resultado de un momento de las relaciones laborales entre los sindicatos y las empresas, en la práctica este tipo de flexibilización va a causar desigualdad”.

Entrevista de Guillermo López.