¿Mi hijo vivencia situaciones de bullying?: cómo identificar los signos

La Fundación Down is Up junto a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes invita a participar de la charla por YouTube "¿Mi hijo vivencia situaciones de Bullying? Identificando signos de alarma y brindando estrategias".

En esta charla las profesionales Mónica de Alessandro, licenciada en pedagogía social y licenciada en educación especial, junto a Laura Legeren, licenciada en psicología con un posgrado en psicología cognitivo conductual ayudarán a los papás a identificar los signos de alarma.

"Vamos a estar abordando desde el bullying algunos tips que tiene que ver con cuáles pueden ser los indicadores, qué hacer como mamá si mi hija está siendo acosada y qué trabajar en la casa. Siempre teniendo en cuenta que esto afecta tanto al que es agredido, al que agrede. Todos son niños así que todos necesitan ayuda", señaló De Alessandro.

Por su parte, Legeren señaló que abordará un enfoque más práctico, con ejemplos y formas de ayudar a la comprensión del niño y de la situación". "Vamos a comprender qué le pasa en este ámbito y qué estrategias de afrontamiento emocional de los niños se pueden hacer en ese momento", explicó. Tendrán en cuenta tanto si se trata de un niño que es víctima de bullying, o es parte de un grupo que hace bullying a otro, y si tiene voluntad de hacer bullying o si tiene la necesidad de pertenecer a ese grupo.

El encuentro es este lunes 28 de agosto, a partir de las 18hs. La charla será transmitida por el canal de YouTube de Down is Up Córdoba.

Por cualquier consulta pueden contactar a: Whatsapp 3517960194 Instagram: @downisupcba