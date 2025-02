Vuelta a clases en medio de la ola de calor: recomendaciones de un especialista

El inicio del ciclo lectivo en febrero generó un fuerte debate entre padres, docentes y especialistas en salud, debido a las altas temperaturas que se registran en gran parte del país.



En ciudades como Rosario, donde la ola de calor será intensa, surgen dudas sobre si las condiciones están dadas para que los alumnos puedan asistir a clase sin afectar su bienestar. Sin embargo, los expertos insisten en que la educación es prioritaria y que deben garantizarse condiciones adecuadas para el desarrollo escolar.



Fernando Burgos, pediatra, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, dialogó con Una Mañana para Todos por Cadena 3 Rosario y mencionó que en muchas partes del mundo el calor no es un impedimento para la educación.



Según Burgos, "la educación es tan importante como hidratarse bien". Destacó que la falta de acceso a la educación durante la pandemia impactó negativamente en los niños.



Asimismo indicó que las escuelas deben garantizar condiciones adecuadas para que los niños no sufran el calor. "Es fundamental que tengan ventilación, agua potable y que no estén expuestos al sol en horarios de alto calor", explicó.



Además, mencionó que los niños deben tener sus vacunas al día y no asistir al colegio si presentan síntomas de enfermedades contagiosas.



Con respecto a la alimentación, Burgos aconsejó que los padres envíen viandas que sean seguras y no se contaminen. "Es mejor optar por frutas y verduras que se conservan mejor en las lancheras", sugirió. También recomendó que los niños lleven botellas de agua congeladas para mantenerse hidratados durante el día.



El pediatra también abordó la adaptación de los niños al regreso a clases. "Es importante tener un periodo de adaptación previo al inicio de clases, donde los chicos se acostumbren a levantarse más temprano y a desayunar", indicó.



En cuanto al primer día de clases, Burgos aconsejó a los padres que motiven a sus hijos y les muestren la experiencia escolar como algo positivo. "Los padres deben crear un vínculo de apego y fomentar la comunicación abierta con sus hijos", afirmó.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Agustín Dadamio.