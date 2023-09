Vandalismo contra viviendas en barrio Parque: "Todas las puertas sin manija"

Una imagen capturada por una cámara de videovigilancia local se volvió viral en las redes sociales de Cadena 3 Rosario. El video mostraba un robo de medidores de gas en plena vía pública, en el que un adulto era acompañado por un menor, lo que generó alarma en la comunidad.

Los hechos delictivos ocurrieron en Riobamba al 2900, y aunque los hurtos de este tipo son, lamentablemente, una realidad cotidiana en la zona, este caso fue particularmente llamativo debido a la presencia de un niño que acompañaba al adulto perpetrador.

"Estamos intranquilos, hacemos sonar la alarma, hemos tenido reuniones con la gente de seguridad y nos han atendido bien, nos han dicho que nos iban a mandar patrullajes, pero el patrullaje es esporádico. ¿Qué hace la ciudadanía? ¿Qué hacemos nosotros?", dijo Judith, vecina del lugar, al móvil de Cadena 3 Rosario.

Y agregó: “Esto que nos pasa a nosotros, le está pasando a Rosario, toda la cuadra está sin manijas desde la puerta, el picaporte. El patrullaje es esporádico, que ves pasar una luz azul o ves pasar... no, no, no soluciona el problema, es una cosa integral, y yo también entiendo que no tienen gente, no tienen moto”.

En el diálogo con vecinos, se destacó la vulnerabilidad de la zona, donde los robos han continuado ocurriendo incluso después de que el video viralizara el primer incidente. A menos de 20 metros de distancia, se encontraron tres situaciones delictivas diferentes, incluyendo la sustracción de medidores de gas y la vandalización de propiedades.