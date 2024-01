Tras un caso positivo de sarampión en Salta, Santa Fe insiste con la vacunación

El Ministerio de Salud de la Provincia insiste con la importancia de verificar y completar los esquemas de vacunación para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, a partir de la confirmación de un caso detectado en un niño de 19 meses en Salta. La dosis está disponible en efectores públicos de Santa Fe.

La alerta fue emitida por los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Salta, con el objetivo de informar sobre la situación epidemiológica y fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática. Por ese motivo, desde la cartera sanitaria santafesina destacaron “la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y erupciones o brotes en la piel de pequeñas manchas rojas (exantema); mientras se activa en los equipos de salud un sistema de vigilancia sensible para detectar oportunamente los casos sospechosos”.

El niño afectado no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral; no viajó fuera de la provincia; y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. No obstante, también se indicó que el paciente presenta una evolución clínica favorable.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por contacto persona a persona, a través de secreciones y del aire. Comienza con fiebre, causa tos, secreción nasal y ojos rojos. Luego aparece una erupción o brote en la piel que comienza en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Puede causar complicaciones graves como neumonía y encefalitis.