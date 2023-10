Se incendió un departamento en Mitre y Córdoba: "Pensé que era una brujería"

Un departamento del piso 9 de un edificio ubicado en el microcentro de la ciudad, en la zona de Mitre y Córdoba, se prendió fuego este miércoles pasadas las 13.

“No sé qué pasó. Los vecinos me avisaron que se me estaba quemando el departamento. Me enteré acá abajo. Había dejado todo cerrado y apagado”, dijo la adulta mayor que vive en la unidad incendiada, que es la D.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No me dijeron nada de lo que pasó. Adentro del departamento tenía todo. Había una garrafa, pero cerrada. Pensé que era una brujería”, agregó en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Rosario Los Bomberos confirmaron que los daños en el lugar son "totales" Audio

/Fin Código Embebido/

En el lugar trabajaron los Bomberos Zapadores, que procedieron a evacuar el edificio y controlar la actividad en las adyacencias. "Los daños son totales", confirmó el oficial Fabricio Sequeira.