Pullaro y Kicillof se encontraron con la inseguridad en el centro de la escena

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este viernes a su par de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la sede de Gobierno de Rosario para firmar un convenio de trabajo conjunto entre ambos estados en la lucha contra el delito y las bandas criminales.

Santa Fe y Buenos Aires vienen articulando medidas en materia de seguridad desde marzo, cuando Buenos Aires puso a disposición de Rosario 80 camionetas de la Policía para ser utilizadas por las fuerzas locales y colaborar en la pelea contra el narcoterrorismo. A ellas se les sumó también el envío de equipamiento que realizó Nación a través del Ejército y del Ministerio de Seguridad.

Ambos mandatario recorrieron la Central OJO, en la sede Rosario de la Gobernación, un espacio para el procesamiento de información para la prevención del delito.

"Veníamos trabajando desde antes en la inteligencia y en la comprensión de que es un fenómeno que afecta tanto a la provincia de Santa Fe como a la provincia de Buenos Aires y también a otras provincias vecinas que estábamos destinados al fracaso combatiendo los problemas del narcotráfico en Buenos Aires como si fueran exclusivamente de Buenos Aires, en Santa Fe como si fueran exclusivamente de Santa Fe", expresó luego el mandatario bonaerense.

Por su parte, Pullaro atendió: "El gobernador de la provincia de Buenos Aires además puso a disposición recursos logísticos y recursos humanos aquí en la provincia. Y eso no es fácil y quiero destacarlo también porque los móviles que ustedes ven hoy aquí patrullando que son utilizados por las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, son móviles comprados con recursos de la provincia de Buenos Aires y yo vi críticas que hicieron hasta de nuestra propia coalición al gobernador, imagino y entiendo que hasta tal vez ha pagado un impacto político por eso. Por eso quiero agradecerlo aquí y agradecerlo sinceramente. Lo que hizo Axel Kicillof, fue no sólo acompañar simbólicamente, no sólo acompañar firmando documentos, no sólo ordenar esa discusión de carácter nacional, sino fue poner recursos de su provincia aquí en mi provincia".

"Gobernador, le agradezco profundamente pero profundamente ante todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, el esfuerzo y la solidaridad que tuvo con nosotros, no lo vamos a olvidar pero vamos a estar a la altura de las circunstancias cuando ustedes también nos necesiten", añadió.

Pacto de Mayo

Ante la consulta sobre la posibilidad de realizar el acto del Pacto de Mayo en la ciudad de Rosario el 20 de junio, Maximiliano Pullaro expresó que "claramente tenemos posiciones distintas" con Kicillof y "creo que esto es lo que más valoro del encuentro". "Creo que la relación que hemos construido con el gobernador, marca que a pesar de pensar distinto, estamos dispuestos a escucharnos, que es lo que se ha perdido la República Argentina durante muchísimos años".

"Si se hace aquí el 20 de junio, por supuesto que vamos a estar dispuestos a charlar y a llevar nuestra posición", añadió.

En tanto, Kicillof no se mostró con intenciones de participar y dijo: "Un pacto suele ser un acuerdo entre partes que no están en la misma sintonía y que entonces resignan algunas cuestiones". "A mí nadie me consultó ninguno de los puntos del Pacto de Mayo, entonces no es un pacto, en todo caso sería un contrato de adhesión donde uno tiene que ir y acompañar algo que ha sido elaborado por alguien con el que no estamos de acuerdo ni en lo que viene haciendo ni en lo que pretende hacer", remarcó.

"Sobre la fecha, yo también me acabo de enterar y el lugar, había escuchado algo de Tucumán, yo pensé que tal vez lo querían hacer un 4 de julio", dijo a modo de chicana en referencia al Día de la Independencia de los Estados Unidos.