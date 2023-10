Picadas en barrio Echesortu: vecinos preocupados exigen acciones inmediatas.

En las calles del barrio Echesortu de Rosario, una peligrosa actividad ha vuelto a generar inquietud y la furia de los vecinos. Se trata de la realización de picadas, competencia ilegal de velocidad, que convierten el simple tránsito por las calles de la zona en un riesgo para la vida.

Los vecinos han denunciado en las últimas horas la existencia de una picada en la zona, específicamente en Cafferata y 9 de Julio, cerca de la conocida Plaza Buratovich.

Imágenes grabadas por residentes muestran a dos vehículos participando en maniobras de alta velocidad, poniendo en peligro no solo a los conductores involucrados sino también a los autos estacionados en la zona.

Maniobras peligrosas en pleno barrio Echesortu ??



?? Dos autos corrieron una picada anoche en 9 de Julio y Cafferata. "Sentí frenadas, aceleradas y olor a goma. Habrán pasado dos o tres veces por acá" cuenta un vecino. pic.twitter.com/ssD4R1oQbJ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 9, 2023

En diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, un vecino describió la experiencia: "En la habitación de atrás de mi casa, escuché el ruido de la goma, yo sentía el ruido de la goma quemada, después cuando me acerco para la cocina, que está de la parte de adelante, se sentía un olor a goma quemada, impresionante, pero no vi nada. Sintió frenadas... De todo, frenada y acelerada, y uno tiene miedo de asomarse, porque no sabés qué te puede pasar".

"Habrán durado entre cinco y diez minutos, más o menos, dos o tres veces. ¿Y usted qué pensaba en ese momento? No puedo pensar cualquier cosa, pero yo pensé que se habían robado un auto, y que lo estaban siguiendo, porque acá robo hay todo el día, pero las ruedas no", agregó.

En las imágenes captadas se observa un vehículo de color claro encerrando a otro de color oscuro, seguido de frenadas bruscas y aceleradas. Los vecinos han reportado haber escuchado el ruido de las frenadas y el olor a goma quemada, pero por miedo, muchos no se han asomado a presenciar el evento.

Informe de Muriel Yadanza.