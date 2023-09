Denuncian a fiscales por revelar el nombre de la informante Ortigala

La revelación de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno acerca del vínculo entre el fiscal Matías Edery y la informante Mariana Ortigala sigue generando consecuencias. En este caso, Leonel Iesari, abogado de Ortigala, denunció a Socca y Moreno ante la Auditoria por poner “en una situación de riesgo” a su asistida.

“La denuncia que formalicé es entendiendo que la Fiscalía se excedió en la exposición de su caso. No es que pedí que no se investigue a Ortigala, sí que se preserve la información para que no esté en una situación de riesgo o vulnerabilidad”, precisó Iesari en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Luego de exhibir el video del allanamiento en el que Ortigala menciona algo, al otro día balean una estación de servicio. Mirá el impacto que tiene en la realidad la publicidad en una audiencia”, comentó.

Y analizó: “La Fiscalía quiso enrostrarle a un colega algo y perjudicó a mi asistida. Ortigala, antes de ser investigada, fue testigo y víctima de un hecho. Esto el Ministerio Público lo omitió”.