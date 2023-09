Jefa de fiscales respaldó a Edery y dijo que la exposición "no ha sido prolija"

Este miércoles, en el Centro de Justicia Penal los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca expusieron una serie de chats que vinculaban al fiscal Matías Edery con Mariana Ortigala, imputada en la causa de extorsión a agencias de lotería, señalada como testaferro de Los Monos y testigo protegida del caso Esteban Alvarado. Ahora la Justicia investiga el accionar de Edery.

Como prioridad, y en señal de respaldo a Edery -fiscal de Crimen Organizado-, María Eugenia Iribarren, fiscal regional, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y confirmó que había anoticiado sobre informantes "en sobre cerrado". "Había una nota hace mucho dándole marco institucional", explicó. Esa nota estaría fechada a fin de diciembre de 2021.

"No tenemos reglamentada en la provincia la figura del informante. La ley Nacional exige una contraprestación y aquí no la había. Eso no le genera impunidad ni cobertura de ilícitos. Hay 80 fiscales", agregó.

"Se han visto los casos que han esclarecido y las condenas alcanzadas. En particular el trabajo de Matías Edery no pasó desapercibido por nadie. Lo mismo de Socca y Moreno. No se puede negar", se explayó la jefa de los fiscales de Rosario.

Sobre la ventilación de la presencia de un "informante" en audiencia pública, dijo que "no ha sido lo prolijo que nos hubiese gustado que fuera", y confirmó que lo advirtió previamente sobre la inconveniencia a los denunciantes Miguel Moreno y Pablo Socca.

“Hay que investigarlo donde corresponde. Lo que se expuso en la audiencia tuvo menciones de conversaciones de una imputada con Edery. Pero allí él no dio su versión. Si hubo omisión o incumplimiento hay que investigarlo en otro ámbito. Hay un legajo penal evaluando la conducta de Edery para saber si lo que hizo constituyó un delito”.

“Pedimos que esto salga de la Segunda Circunscripción para que lo investiguen colegas sin vínculo con los funcionarios de acá. Esta persona (Ortigala) fue testigo en una causa fundamental donde se investigaba a una organización criminal y fue víctima de delitos. Ella fue baleada y sufrió heridas. La información que ella podía pasarle, si bien no tenemos reglamentada en la provincia la figura del informante”, apuntó.

“Acá hay un interés superior. Se debe aclarar si hubo o no un delito. A la gente no le interesan los egos y las disputas. Corresponde que los fiscales cumplan con su deber y den respuestas a las cuestiones importantes. Cuando supe de esto le di una recomendación al fiscal que intervenía para que tome las medidas de seguridad necesaria, que pueda preservar la información. No sería tolerable que haya no persecución. Pero eso no se investigó ni se expuso en la audiencia, allí se habló de la imputada, no del fiscal”, sumó.

Ahora, en la Legislatura

Por su parte, Lionella Cattalini, diputada provincial del Partido Socialista, detalló: “Recibimos un aviso del auditor, que comenzó una investigación sobre el accionar del fiscal Edery. Entiendo que será un caso rápido, en el que nos tocará intervenir”.

“Esto se conoció este miércoles, pero estamos muy preocupados por lo que está pasando. Hay dos grandes bandas en la ciudad, debemos ser cautelosos porque en el medio está la vida de muchas personas. Hay que preservar las buenas investigaciones, e investigar para que salga a la luz lo que tenga que seguir. Que la Justicia sea eficiente y la gente pueda creer”, indicó.

“Hay una ley nacional sobre los informantes. En la provincia no hay regulación sobre eso, entonces adherimos a lo nacional. Esa norma establece un procedimiento claro, con muchos pasos que no sabemos si se cumplimentaron en este caso”, cerró.