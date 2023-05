La casa de pastas amenazada en el centro de Rosario reabrió sus puertas

AUDIO: “Estoy probando, si llegan otras amenazas no me queda otra que cerrar el negocio”.

Una fábrica de pastas del centro rosarino, ubicada en Paraguay al 1200, entre Mendoza y 3 de Febrero, recibió reiteradas amenazas en las que se les comunicaba que si no entregaban dinero iban a balear su frente, por tal motivo hace 14 días había cerrado sus puertas; este viernes 12 de mayo volvió a abrir.

Alba la dueña del comercio dialogó con Cadena 3 Rosario y contó la traumática experiencia que se encuentra viviendo. “Antes la insistencia de empleados y de acuerdo con la Policía para pedirle mayor atención decidimos reabrir”, dijo.

“Volvimos un poco asustados ya nos queda otra que abrir porque tenemos cosas qué pagar”, indicó la propietaria del local.

“Tenemos mucha gente que nos apoyan y no nos queda otra que arriesgarnos”, sostuvo y reveló que la policía les dijo que habrá más patrulleros y policías caminantes en el lugar y con esto dijo: “se me va un poco el miedo”.

Hasta ahora no puedo ser la misma, estos muy asustada.

Sobre las amenazas. “Al principio pensé que era al voleo, pero después me daban datos muy precisos de que me estaban siguiendo como cuando me dijeron que había ido a buscar a mi hija a la facultad, por eso decidí hacer la denuncia”, remarcó la comerciante que hace 11 años comanda esta empresa familiar de casi 25 años de existencia.

“Estoy probando, si llegan otra vez las amenazas no me queda otra que cerrar el negocio”, aclara.