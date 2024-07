Especialista en ciberacoso: "Los groomers usan los chats de los juegos en línea"

La familia de un niño de 9 años de la ciudad de Santa Fe fue víctima de acoso sexual a través de internet. El menor presuntamente fue contactado mientras jugaba un juego en línea y recibió un código QR que lo redirigió a un grupo de WhatsApp donde se difundía pornografía infantil.

La madre del niño, Noelia, compartió su testimonio con Cadena 3 Rosario y dijo: "A la una de la mañana suena su teléfono y él viene hacia mí corriendo y me dice mamá me están llamando, yo atendí la videollamada, había un hombre que estaba tocando su pene... Yo tomo el teléfono de Juan y le digo explícame qué fue lo que pasó. Entonces me dice mamá, yo estaba jugando, me mandan un QR. Yo ingreso a ese QR y lo meten a un grupo. Cuando veo el teléfono, pedían en ese grupo que sean chicos de 15 a 30 años que manden un pack de fotos".

Rodrigo Álvarez, ex jefe del departamento cibercrimen y coordinador nacional (exceptuando Buenos Aires) para Argentina Cibersegura explicó cómo los acosadores utilizan juegos en línea como medio para contactar a sus víctimas potenciales: "Desde que cada uno fue incorporando chats internos, se transformó en una herramienta para que los groomers o estos acosadores en línea puedan contactar a sus futuras víctimas".

Álvarez también señaló cómo los acosadores pueden utilizar códigos QR para agregar víctimas potenciales a grupos privados. Además enfatizó sobre el papel de los padres en la configuración de la privacidad y las herramientas de control parental para proteger a los niños en línea. El experto confirmó que, lamentablemente, la pornografía infantil circula y se consume en Argentina, incluyendo la provincia de Santa Fe.

“Tenemos que empezar a utilizar estas estrategias de vínculo entre padres y niños para que el dispositivo esté configurado correctamente y que no sufran este tipo de consecuencias. Dentro de esas configuraciones que agregó WhatsApp hace ya un tiempo, pero que pocos lo saben, está la posibilidad de configurar el acceso a grupos. O sea, que no cualquiera me pueda agregar”, planteó.