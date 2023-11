El padre del joven asesinado en "El Buscavidas" insistió en que fue un robo

Este jueves cerca de la medianoche asesinaron a balazos a un joven de 20 años, identificado como Brandon Lima, en el carrito "El Buscavidas", situado en la zona de Fraga y Pellegrini.

El cuerpo fue hallado a las 2, pero vecinos del lugar dijeron que escucharon disparos cerca de las 23 de este miércoles. Según trascendió, los atacantes fueron tres.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el carrito detectaron falta de unos 30.000 pesos de la recaudación. El espacio había sido baleado a principios de este año, y tras las pericias, descubrieron que el arma utilizada para ese ataque fue la empleada en la balacera contra el supermercado de la familia política de Messi.

José, padre de Lima, remarcó al móvil de Cadena 3 Rosario que se trató de un hecho de inseguridad y descartó algo relacionado con un ajuste de cuentas: “Me mataron un hijo de 20 años. Si me hubieran tenido que hacer las cosas, me las hacían a mí. Él estaba solo. Labura toda la familia acá".

Investigaciones judiciales previas expusieron el ataque contra el carrito como parte de una disputa en la interna entre Los Monos y la barrabrava de Newell’s.

"Vinieron a robar", destacó el padre de la víctima. Y continuó: "Si me venís y me tiras un papelito voy y pongo el pecho como siempre. Esto es un carrito de comidas y hablan boludeces. Cuando me faciliten las cámaras voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

Por último, dijo que Brandon Lima "laburaba todo el día como plomero y gasista, y después venía al local porque no tenemos plata para tener un empleado".