El millón de votos de Pullaro en Santa Fe, obsesión de Massa y Milei

Hernán Funes

En una elección tan pareja y que se define hasta por un voto como el balotaje Massa-Milei, el 1.031.954 de adhesiones que obtuvo Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) en su fórmula con Gisela Scaglia (PRO) en las elecciones generales en Santa Fe en septiembre pasado serán claves.

Más aún cuando el electo gobernador radical sub 50 evitó un pronunciamiento a favor de Unión por la Patria o La Libertad Avanza. "A la gente no le importa a quién voy a votar, pedimos el voto por Juntos por el Cambio y salió tercero. Nos votaron para ser opositores, y ese rol llevaremos adelante", expresó en su regreso de una gira por EEUU, y ya enfocado en la gestión que comenzará también el 10 de diciembre.

Gracias al millón de votos lo hará con un poder absoluto: Maximiliano Pullaro tendrá mayoría y aliados en la Cámara de Diputados y Senadores, donde rompió una histórica hegemonía del PJ. Y se anima a desafiar con un fuerte recambio en la Corte Suprema provincial.

En un año de cinco elecciones para los santafesinos, el primero en las nacionales de octubre fue Javier Milei. De los 7.884.336 totales que obtuvo, 657.813 salieron de la bota. Desplazó a un Massa que obtuvo 601.241 votos al segundo lugar, y a Bullrich, que salió tercera. ¿Hay electores que el 10/09 votaron al radical de JxC y el 22/10 se inclinaron por Javier Milei o Sergio Massa en lugar de su aliada Patricia Bullrich? Objetivamente, por los números, "eso está claro que sucedió", analiza Luis Persello, politólogo de la mesa chica de Pullaro y consultor estratégico en la campaña que lo llevó a la Casa Gris.

Y profundiza: "En cada elección, nacional o provincial, se discuten cosas distintas, hay expectativas distintas, y los candidatos muestran sus atributos. Eso se vio reflejado como gente que apoyó y apoya a Maxi (Pullaro) en la provincia, luego en lo nacional toma otros caminos. Porque en cada elección hay problemas puntuales, expectativas, y también los atributos de candidatos para enfrentar esos problemas. Por eso la gente define sus preferencias de manera distinta en cada elección, es una realidad".

"Hay un votante NO peronista en Juntos por el Cambio que puede considerarse un voto más blando", agrega Persello. Ahí es donde tanto Massa como Milei van a la caza. El ministro de Economía, segundo en octubre, se adelantó y estuvo en Sunchales, Rafaela y Sauce Viejo esta semana. Sabe que entre Bullrich (544.677 adhesiones) y Schiaretti (183.205) hay más de 700 mil sufragios en el aire.

Neutral hasta el 19, después opositor

Pullaro evitó inclinarse hacia un lado u otro por varios motivos: el más lógico es que, apoyado en esa responsabilidad que tendrá desde el 10 de diciembre, deberá trabajar junto a cualquiera que desembarque en la Casa Rosada. El segundo es que su Gobierno será de una coalición con distintos paladares. El tercero, que está alineado a la UCR nacional de Gerardo Morales, que rechaza el apoyo de Macri y Bullrich a Milei y hace crujir a Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Pullaro sabe que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna y acompañó a Patricia Bullrich en la general, y la presidenta del PRO se fue con Milei al quedar afuera. Pero los aliados socialistas de Santa Fe, con Mónica Fein a la cabeza, anunciaron su apoyo a Massa. Y tendrán su lugar en el Gobierno con los ministerios, Ambiente y Cultura, junto a la presidencia de la Cámara de Diputados con Clara García -la más votada- o Pablo Farías -que sigue. El radical, apuesta a un Gobierno amplio, también abraza a la Iglesia Evangélica, a la que planea sumarla con su impronta a la Justicia Penal Juvenil y en Prevención de Adicciones.

Por su parte, y consciente de que tiene asegurado el voto peronista, Massa va por la ampliación: el electorado productivista, no kirchnerista, que mira a Milei con incertidumbre. Para penetrar, en su presencia no abundaron los slogans del PJ ni las figuras locales como Agustín Rossi, su candidato a vice, que representa con lealtad a los sectores más duros del PJ en general y del kirchnerismo en particular, con distintas funciones legislativas y ejecutivas desde la presidencia de Néstor. Es decir, no menos de 20 años.

"El de Maxi (por Pullaro) es un voto santafesino y no peronista, con un porcentaje que vota a cualquiera", señala Persello. Una vez más, fue Massa y sus urgencias el que recogió el guante y sacó la caña para pescar en esa inmensa pecera: agradeció el gesto al socialismo, le dijo a Pullaro que lo va a tener ‘a su lado peleando para darle seguridad a cada santafesino, invirtiendo en cámaras y móviles’ y al intendente reelecto Pablo Javkin -otro declarado neutral- que cuando vuelva a Rosario el martes de la próxima semana tendrá una buena noticia: la actualización tras casi 30 años del Fondo del Conurbano.

De Milei hay menos pistas, gestos y presencia. No lo hace ni más ni menos confiado: sí seguir una máxima de que al haber terminado arriba, cuanto menor expuesto mejor. Ésta semana fue a Mendoza y después se recluyó para preparar el debate. Primero en Santa Fe, en octubre, con tres diputados nacionales asegurados y dos libertarios que por primera vez lo representarán en el Concejo Municipal de Rosario, podría pasar por la ciudad más grande de la provincia en el cierre de campaña, pero nadie lo termina de confirmar con fecha y hora.

Así llegan los dos a la "última vuelta". Los sondeos del viernes 10 de noviembre marcaban que aún hay un 7% u 8% de indecisos que serán ¿apenas? un 4% la última semana. La elección se define por un voto. Y por eso los dos quieren pescar en la pecera del millón de la fórmula Pullaro-Scaglia en Santa Fe.