Devastador incendio consume local gastronómico en La Florida: "Quedó el cartel"

Un voraz incendio arrasó con el pintoresco bar Nenina, ubicado en la zona de La Florida, norte de Rosario.

Las llamas, cuyo origen se investiga, rápidamente tomaron control del local, dejando un rastro de devastación a su paso. Bomberos trabajaban arduamente en el lugar.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Rosario Devastador incendio consume un local gastronómico en La Florida. Video

/Fin Código Embebido/

El bar se enmarca en una tendencia de la coctelería rosarina, con tragos de estilo caribeño, las frutas naturales, preparaciones propias y de grandes cantidades.

En este caso en particular, las decoraciones exuberantes y multicolores son el sello característico de la barra, fachada y hasta las mesas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Claudio Yausa, encargado del bar, dijo a de Cadena 3 Rosario: “Fue algo inesperado, se prendió algo en la cocina no sé si fritera u otra cosa, arrancó ahí y prendió, es todo madera y toma combustión enseguida”.

Y amplió: “Los chicos alcanzaron a salir. Es la hora justo que comían los empleados, son cuatro, vieron el resplandor, fueron a fijarse, quisieron apagar el fuego y era demasiado. Salieron corriendo. Había unos chicos afuera tomando algo y se fueron”.

Conmovido, y ya pensando en el mañana, expresó: “Tenemos 25 años en zona norte. Los daños son totales, desgraciadamente, no quedó nada más que el cartel. Hay que volver a empezar, no queda nada. Los bomberos demoraron bastante, a lo mejor estaban a trasmano, pero lo bueno es que empezaron por las casas linderas, era lo importante que no le pase nada a los vecinos”.

“Es una desgracia con suerte. Ya estamos organizándonos para empezar mañana, estamos en la lona, chicos se quedan sin laburo, gente de años. Hay que poner el pecho y salir de vuelta”, cerró.

/Inicio Código Embebido/

#Ahora ?? Corte total de luz en la cuadra y calles aledañas, tras el incendio en el bar Nenina de zona norte. Bomberos y personal de la EPE siguen trabajando en el lugar. pic.twitter.com/q2XhK0rlRk — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 24, 2023

/Fin Código Embebido/