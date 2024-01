Crisis habitacional: buscan cambiar regulación de pensiones y residencias

La ciudad de Rosario no escapa al problema habitacional que atraviesa la Argentina. En ese marco, son cada vez más los estudiantes y trabajadores de distintos calibres que recurren a pensiones y residencias para vivir.

A la fecha, la Municipalidad tiene habilitados cerca de 120 establecimientos de estas características. Sin embargo, ya desde 2018 se refería que las ilegales duplicaban a las legales y, según datos aproximados de la Concejalía Popular de Rosario, en la actualidad alcanzarían los 400.

En ese marco, el concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo presentó un proyecto para modificar las regulaciones que alcanzan a las pensiones y residencias, con el objetivo de mejorar sus condiciones y favorecer los procedimientos que pudieran realizar las autoridades. Las últimas denuncias marcan que muchas se encuentran en malas condiciones de salubridad y que incumplen aspectos como cantidad de baños o tamaños de cocinas en relación a las personas que residen.

Para comenzar, la norma buscaría realizar una diferencia entre ambos tipos de inmuebles y en la misma línea, desobligar a las pensiones estudiantiles a pagar un canon al ETUR “por tratarse de una actividad turística”, siendo que en la realidad no brindan alojamiento con esa finalidad.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el edil diferenció lo que son los hospedajes y las pensiones, en referencia a la duración de los vínculos. “Hay muchas pensiones que realmente dejan demasiado que desear. Le pedimos a la Municipalidad que se efectivicen y se hagan más frecuentes los operativos de control en distintos establecimientos habilitados”, planteó.

“Pero también tenemos que hacer un pedido muy especial al MPA, a los fiscales del fuero penal de la ciudad de Rosario, porque muchas veces los vecinos nos advierten acerca de pensiones truchas y la Municipalidad no puede entrar a un lugar en donde no funciona un negocio habilitado, es simplemente una casa de familia”, continuó.

Frente a ese panorama, el concejal de Juntos por el Cambio requirió mejorar las condiciones de salubridad en los hospedajes y las pensiones, con exigencias bromatológicas, buena pintura y “en perfectas condiciones de higiene, libres de objetos que impidan la circulación de personas en lugares de acceso común”.

Otro aspecto importante de la norma que ya ingresó al Concejo apunta que los propietarios de estos establecimientos deberán realizar desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones cada noventa días como máximo. Además, se debería conformar un registro de pensiones y hospedajes publicado en la página web de la Municipalidad de Rosario, a los fines de brindar un mayor control y conocimiento a la población sobre cuáles son los establecimientos habilitados como pensión u hospedaje para su funcionamiento en la ciudad.

Según datos de la Concejalía Popular de Rosario, existen “cerca de cuatrocientos lugares que son casas de alquiler que se podrían llamar pensiones informales o no formales”. “Hoy dan una solución habitacional a un problema tremendo. El Estado mal puede andar persiguiendo eso cuando no da una solución habitacional. Seguramente una familia que tiene una casa con muchas habitaciones la utiliza como pensión”, planteó el referente de la organización Nire Roldán, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

“En las situaciones de crisis habitacionales como esta, donde no hay un problema de que no hay propiedades pero hay especulación inmobiliaria, hay una cantidad infernal de propiedades que hoy están cubriendo esa necesidad habitacional de la gente”, dijo. Y concluyó: “Está bien que se preocupen por las pensiones, es correcto que hay que garantizar la salubridad, la calidad ambiental, etc., pero también hay que atender el problema de viviendas, que es un poquito más complejo”.