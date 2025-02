Crisis en el mercado automotor: "No siempre está vinculado a la coyuntura"

El mercado automotor en Argentina enfrenta un panorama incierto, con varias automotrices tomando decisiones que reflejan una situación complicada. Esta semana, Nissan suspendió el único turno en su planta de Córdoba, donde produce la Pickup Frontier y la Alaskan de Renault. Además, General Motors en Alvear, cerca de Rosario, ofreció 300 retiros voluntarios y expresó incertidumbre sobre otros 200 puestos de trabajo. El año pasado, la planta de Chevrolet sufrió la pérdida de 220 empleos debido a despidos y retiros.

Horacio Alonso, editor de ARodarPost y periodista especializado en el sector, comentó sobre la situación en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario: “Cada caso tiene sus particularidades, pero son problemas que no siempre están vinculados a la coyuntura argentina. Este año va a ser mejor que el pasado en cuanto al mercado automotor, así que no hay un contexto macroeconómico que justifique estas decisiones”. Según Alonso, las automotrices a veces toman decisiones que no resultan exitosas y, en el caso de Argentina, “la cantidad de fábricas puede ser excesiva, lo que lleva a una depuración natural”.

En relación a la situación de General Motors, Alonso explicó que la Tracker, que se fabrica en Brasil y se envía a Argentina, no fue originalmente pensada para el mercado argentino. “La planta quedó en una situación donde no había una inversión prevista, lo que llevó a recortes de empleo”, detalló. En contraste, mencionó que Toyota, que produce la Hilux en Argentina, está en una posición favorable, aumentando su producción y operando en tres turnos.

El especialista también abordó la situación en Nissan, donde la baja en las ventas de la Frontier se atribuye a su alto costo. “Argentina se convirtió en un polo de producción de pick-ups, pero el mercado está saturado”, indicó. La competencia con marcas como Toyota, Ford y Volkswagen, que dominan más del 85% del mercado, dificulta la entrada de nuevos productos.

Por otro lado, sobre la falta de innovación en motorización, Alonso señaló que Argentina no se encuentra en la vanguardia. “La tecnología se produce primero en los mercados centrales y luego llega al país”, explicó. Del mismo modo, apuntó que la decisión de Mercedes-Benz de vender su planta en el país se relaciona con la transición hacia motorizaciones eléctricas, que no se fabricarán en Argentina debido a la falta de mercado y de inversión.