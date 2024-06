Cielo Razzo y un show especial en Rosario: "Siempre estamos en la búsqueda"

El reconocido grupo de rock nacional Cielo Razo se prepara para un show especial este sábado 29 de junio en el Centro Cultural Güemes, según contó Pablo Pino, vocalista de la banda, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

"Es el último show en Rosario antes de la salida del disco. Los que tengan ganas de pasarse a celebrarlo, lo esperamos", afirmó. El cantante también reveló que habrá algunos cambios en la lista de canciones para este espectáculo y que habrá un bloque acústico completo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El nuevo álbum se titula "El día fuera del tiempo" y será lanzado el 25 de julio. Pino explicó que este nombre proviene del calendario maya, donde hay un día que no está incluido dentro del conteo normal: "Nos pareció interesante y decidimos demorar la salida del disco para que coincidiera con esa fecha".

En cuanto al contenido del disco, el cantante aseguró que todas las canciones son inéditas y propias: "Sacamos Corazón y Colmena ya, que son parte del disco".

Además, señaló la evolución constante de la banda: "Siempre está la búsqueda para a dónde vamos, qué es lo que queremos decir... estamos buscando siempre evolucionar nosotros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, sobre los avances tecnológicos en la música como los sencillos o las composiciones por inteligencia artificial expresó: " Es increíble, pero bueno, no es humano, ese es el punto, viste. Después, a mí, criterio, creo que en algún momento va a empezar a haber artistas de música inteligencia artificial. Y me parece que ahí se van a empezar a poner un poco en valor lo hecho por humanos y lo hecho por inteligencia artificial. Hay una situación de perfección que no es humana".

Las entradas para el show de Cielo Razo están disponibles en entradaplay.com y en Amadeus.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.