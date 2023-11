Viva la Radio Rosario Carlos Rottemberg presentó su cartelera para Mar del Plata en Cadena 3 Audio

Teatro y Mar del Plata son sinónimos de Carlos Rottemberg. El empresario, que presentará 10 obras este verano en La Feliz, cumplirá esta temporada 46 años ininterrumpidos de trabajo allí. En ese marco, presentó su cartelera en Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario, y se refirió a las distintas cuestiones que debió atravesar en el país durante estas más de cuatro décadas y media.

“Este año buscamos la programación para las grandes minorías y para las pequeñas minorías. Tratamos de llegar a la mayor cantidad de público con propuestas muy diversas. Y eso es un poco el combo que todos los años le trato de imprimir a ese mosaico de distintos títulos, con distintas figuras y protagonistas”, comenzó Rottemberg.

La puesta del hombre de 66 años en Mar del Plata tendrá "El beso"; "Dos piratas y un tesoro; "Perdida Mente"; "El equilibrista"; “El amateur"; "La última sesión de Freud"; “Bossi Live Comedy; "La Jenny”; “Soltero 2.0”; y “El Cazador y el Buen Nazi”.

La incertidumbre política y económica argentina no asustó a Rottemberg de cara a la temporada. Al ser consultado sobre ello, el nacido en la ciudad de Buenos Aires planteó: “Empecé a trabajar como empresario teatral apenas terminé la secundaria, a los 17 años. Hace 49 años que me dedico a lo mismo, y realicé 46 temporadas en Mar del Plata. Para ponernos en tiempo y espacio, yo era empresario teatral en el gobierno de la viuda de Perón, antes de la dictadura, en el corralito, la hiperinflación, el plan bonex, pesos argentinos, australes, pesos, LEBAC, LECOP, patacones, epidemia Gripe A 2009, pandemia, temporadas donde no podíamos encender las marquesinas por falta de energía y siguen las firmas. Quiero decir con esto que uno se va curtiendo”.

“El teatro le hace bien a la gente. El país no se frena, no es que trabajás en la coyuntura, cuando las épocas son buenas y cerrás cuando no. La empresa tiene obligaciones, tiene compromisos y mucha gente a cargo. Lo que hay que tratar es, siguiendo el manual de estilo de cada uno, de cumplir la palabra, poniéndole ética en la profesión”, añadió.

“Yo soy un agradecido a esto, porque una vocación pude convertirla en profesión”, confesó. Rottemberg también habló de la llegada de Matilda a su vida, y con ella, la propuesta sorpresa de realizar el musical en el país.

“A partir de haber hecho un tuit desde la sala de partos, cuando nació en el 2019, en el que contaba una anécdota de un bocadillo de mi mujer, lo leyó una productora en Nueva York, y nos propuso los derechos para Argentina”, concluyó.