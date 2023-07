Tomás Rottemberg: "Matilda es el evento teatral del año"

Susana Manzelli

Tomás Rottemberg es el hijo de Carlos Rottemberg y Linda Pérez. Desde chiquito se metía entre bambalinas, acompañando a sus padres hasta que empezó a producir y se animó con un espectáculo de su madre que se llamó “La flaca escopeta”.

A partir de ahí nunca paró, al punto que hoy está al frente de la productora que lleva adelante la puesta en marcha de una de las obras más concurridas del momento como es Matilda.

En exclusiva con Cadena 3 Rosario, Rottemberg destacó el talento teatral argentino y repasó las principales obras que están llevando a cabo actualmente.

¿Sos la cara visible de los Rottemberg hoy?

Mi viejo está más en lo institucional, ¡mi viejo es un institucional del teatro! Yo soy más de la empresa. Los dos manejamos sala y yo produzco para las salas propias que a veces son propias y otras son producciones independientes.

La calle Corrientes está en un excelente momento teatral y ustedes tienen varias de las obras que están en cartel.

Tenemos varias si, en Multiteatro Comafi y MultiTabaris Comafi hay varios espectáculos más que son una mezcla entre producciones nuestras y otras producciones de distintos productores asociados.

Una de las más vistas es de ustedes. Hablamos de Matilda.

En este caso con Matilda, el evento teatral del año, es una superproducción, y nos unimos con cuatro empresas productoras que son MP de Mariano Pagani, Ozono y Valentina Berguer. Nos unimos un poco porque encontramos una buena sinergia, lo que no sabe uno lo aporta el otro. Y más que nada por el despliegue. Es una apuesta fuerte, con un equipo enorme de producción, sonido, talento artístico, director, todo en una escala más grande de las que yo en forma personal venía acostumbrado a hacer.

Que difícil como productores de teatro saber cuándo tenés por delante un éxito de esas características. ¿En qué se apoyan para decidir?

Empiezo por el final: muchas veces nos equivocamos, es muy probable que el que diga que sabe, sabe menos en teatro. Por lo menos no hay una fórmula escrita, no se sabe muy bien pero sí, hay un nivel de intuición que se puede tener personalmente y también que nos da como productores, que queremos brindar al público.

Está bueno poder elegir qué hacer y qué no hacer en base a lo que creemos que queremos ofrecer. Hay tantos factores para determinar qué sale bien en un espectáculo…muchas veces digo que en teatro se pueden poner todos los condimentos necesarios para una ensalada y que la ensalada no salga rica, y muchas veces nos sorprendemos para bien donde hay una expectativa por ahí cauta y sobrepasa esa expectativa finalmente el proyecto. Entonces te diría que hay una mezcla entre intuición, ver bien en qué anda el público. Es complejo eso, por ejemplo, imaginar qué quiere ver el público poniéndome como espectador.

Donde va la tendencia es también analizar qué funciona en otros mercados, lugares con idiosincrasia parecida a la nuestra como por ejemplo España, México, o algunos proyectos americanos también. O en Inglaterra vemos que está funcionando, lo que no quiere decir con seguridad que vaya a funcionar acá, pero sí se puede tener un olfato de más o menos ver por qué lado conviene ir, por eso como dije al principio muchas veces nos equivocamos igual.

¿Heredaste la producción, te la contagió tu papá o cómo fue que te metiste en la producción teatral como él?

El teatro me atravesó toda la vida. Nunca me imaginé teniendo otra profesión que no sea adentro del teatro. No había tenido claro que quería ser productor sí o sí de chico, eso se fue dando naturalmente. Pero te diría que hay un poquito de ADN que me llevó para ese lado.

Tu madre, tu padre, tu abuelo, todo te relacionaba…

Es verdad que por el lado de mi madre que es actriz nunca me pegó. No sabría hacerlo, soy una persona más bien tímida, no estudié para eso tampoco. Siempre del escenario para abajo, eso lo tuve claro, no sabía dónde iba a encajar y cómo, pero con los años fui encontrando mi camino y viendo la gestión de salas durante un montón de años. Después como productor independiente para las propias salas encontré el lugar adecuado.

¿Somos privilegiados en Argentina por tener tanta oferta teatral?

Totalmente, esa es la palabra, privilegiados, y hay que aprovecharlo. Primero tenemos un talento en cuanto a calidad artística impresionante en Argentina y eso hay que ver si es el huevo o la gallina. Hay que ver si eso no es lo que atrae al público argentino, que es muy teatrero. Y la cultura teatral nuestra es muy grande. Comparado con otros países cercanos y no tan cercanos también, la oferta teatral que hay es por una cuestión de oferta y demanda.

La oferta teatral que hay es porque el público consume teatro argentino y no sé si eso no es por el talento que dije al principio, entonces me parece que es un círculo virtuoso que está buenísimo que el público siga acercándose al teatro y siga esa línea cultural que el teatro nos acerca.

Hablemos de lo que se viene: Coqueluche, con la incorporación de un personaje de Gran hermano, Julieta Poggio, y de la mano de José María Muscari.

El elenco es heterogéneo y es amplio. Betiana Blum es una comediante de toda la vida, con una experiencia impresionante; la aparición de Julieta también más allá de que la conocimos con su participación en Gran Hermano, es verdad que es una chica muy formada que viene del teatro. Entonces encontramos ahí los dos mundos, el de la popularidad y poder tener un talento natural arriba del escenario.

Mónica Villa también es un talento increíble. Y se produce un reencuentro de aquella dupla famosa de “Esperando la Carroza” arriba del escenario. Completan el elenco Mario Guerci y Agustín Sullivan. Cada uno le está poniendo su granito de arena y son bien distintos uno del otros. Y todo esto de la mano de un director como José María Muscari, que conoce de esto mejor que nadie, como hacer este linkeo entre cada uno de los participantes. Él como director termina siendo el capitán del barco que lo lleva adelante de una manera espectacular.

Es una comedia como las de antes, es una reversión, una adaptación libre de la famosa obra que tiene 50 años. Creemos que va a ser un lindo estreno en el Multiteatro Comafi, el 16 de agosto con mucha expectativa, sobre todo porque venimos viendo el proceso y los ensayos y estamos muy entusiasmados.