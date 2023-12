Una Mañana para todos Rosario Brilloni: "Cuando los hinchas no se retiran, debemos realizar un barrido" Audio

Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de Santa Fe, se refirió al trabajo de la Policía en el marco del encuentro entre Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata por el descenso del Fútbol Argentino. El funcionario, que durante la semana había adelantado que no quería que el choque se realizara en Rosario, destacó que hasta el momento no tenía reporte de los daños y que se trató de un operativo “complejo”.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el funcionario apuntó: "Cuando los hinchas no se retiran del lugar, debemos realizar un barrido. Eso se hace con caballería, disparos de balas de goma, etc. Hasta este momento no tengo registro de gente lesionadas por ese motivo".

Brilloni añadió que "a veces los disparos de bala de goma provocan más bronca" pero que en cada zona había "equipos de trabajo con jefes de fracción". "Tengan la seguridad que el uso de ellas fue contra la agresión de los hinchas", dijo.

En la jornada de ayer, al ser consultado por la labor de la Fuerza, el ministro había dicho: “No hubo agresión policial. Hubo agresión de hinchas de Colón, que primero insultaban, después arrojaban piedras y vallas, y la policía tuvo que accionar acorde para poner en protección la vida, los bienes y la integridad de las personas”.

"Podría haber sido mucho peor. Yo soy hincha de Colón pero estuve abstraído de la pasión porque hasta el 10 de diciembre soy el Ministro de Seguridad. Sabíamos que a la salida podía haber algún tipo de inconvenientes", concluyó.