Amalia Granata: “Somos la tercera fuerza consolidada en la provincia”

La diputada provincial Amalia Granata habló después de la casi finalización del escrutinio provisorio, según el cual su lista salió tercera haciendo una buena elección, con cerca del 20% de los votos, detrás de las encabezadas por Clara García y el gobernador Omar Perotti.

“La verdad que somos la tercera fuerza consolidada en la provincia y así va a ser en la Legislatura, estoy feliz. He competido contra dos estructuras enormes, que han gastado millones, nosotros a pulmón nos consolidamos con 210 puntos que es un montón, siete diputados en el bloque”, declaró a Cadena 3 Rosario en exclusiva.

Y agregó: “Espero que al tener diferentes comisiones podamos impulsar proyectos que hoy duermen. Al ser siete las voces se van a tratar prioridades, se tratan los temas que ellos quieren”.

Sobre proyectos que pueda impulsar, detalló: “La ley de educación financiera para agregar a la currícula de los chicos. Proyecto muy lindo de adopción, tengo el proyecto de residencias médicas para el norte de la provincia, no se quedan y tienen falta de médicos con emergencia pediátrica. Hay un montón de proyectos que mis compañeros deciden que duerman en las comisiones”.

Por último, consultada por su preferencia para definir apoyos de cara a las elecciones presidenciales, expresó: “Por ahora no tengo posición tomada, como soy un espacio independiente, tengo la posibilidad de hablar con todos los candidatos, me he juntado con todos. Cuando ven una dirigente que tiene hoy 350 mil votos te llaman y quieren hablar. Para una mujer el trabajo es doble, necesito unos días porque tengo la cabeza algo explotada. Al no contar con plata de grandes estructuras, hicimos campaña a pulmón”.