Aerolínea vendió pasajes a precios irrisorios por "error" y luego los canceló

El pasado fin de semana se registró un caso insólito en las ventas de pasajes de avión. Una aerolínea extranjera que opera en la Argentina lanzó por “error” una promoción de vuelos a precios irrisorios, que alcanzaban las conexiones entre Buenos Aires y Alemania por una cifra apenas superior a los 80.000 pesos. Sin embargo, horas más tarde canceló las operaciones y devolvió el dinero a los compradores aduciendo una equivocación.

Santiago Aramburu, abogado especialista en turismo, se refirió a lo ocurrido en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y destacó que existen puntos a tener en cuenta para considerar la jurisprudencia en el tema. “Está dividida la postura entre los jueces. Hay quienes dicen que hay un error y se retrotraen las ventas, y otros que indican que el usuario no es culpable de la situación”, dijo.

En ese sentido, el letrado expresó que su experiencia dice que “tenemos que tener datos objetivos sobre la situación, como el tiempo en el que estuvo la oferta en línea”. “Otra cuestión importante es la experiencia del viajero. No es lo mismo una persona que lo hizo mucho y conoce los valores reales a uno que no lo hizo nunca y no tiene los costos de referencia”, atendió.

“Si un usuario se siente afectado por esta situación tiene la posibilidad de reclamar, pero debe considerar que la agencia va a tener el argumento del error”, adelantó Aramburu. Sin embargo, puso reparos ante la explicación y disparó: “Muchas veces ocurre que las líneas lo usan como un método de publicidad”.

“Creo que puede haber un error humano, porque en definitiva los datos los pone una persona. Pero ellos tienen sistemas informáticos que emiten alertas. Es algo que se puede enmendar en un par de horas. Cuando se extiende un poco más del plazo, entiendo que es una cuestión de publicidad, de buscar atraer clientes”, concluyó.