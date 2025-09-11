Zelenski se propone ayudar a Polonia en materia de defensa aérea

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, debatió con líderes de Europa sobre las nuevas amenazas de Rusia tras los últimos ataques de Moscú con drones y ofreció puntualmente a Polonia asistencia, entrenamiento y experiencia en el derribo de esos aparatos, informó un medio de Kiev.

“Acordamos con Donald una cooperación adecuada a nivel militar. También nos coordinaremos con todos los países miembros de la OTAN”, señaló el presidente, citado por Ukrinform.

Zelenski amplió: “Hablé con el primer ministro polaco, Donald Tusk, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Por supuesto, primero hablamos de los drones rusos, que se lanzaron de nuevo sobre Ucrania e invadieron el espacio aéreo polaco”.

Recordó que ya se habían producido incidentes con uno o dos drones rusos en el flanco oriental de la OTAN, en particular hace unas semanas en Rumania pero resaltó que “esta vez, hubo una cantidad mucho mayor de drones rusos y mucha mayor arrogancia: volaron no sólo desde el territorio de Ucrania, sino también de Bielorrusia”.

“Todos entendemos por igual que este es un nivel de escalada completamente diferente por parte de Rusia. Debe haber una respuesta adecuada”, enfatizó.

A su vez, Tusk informó sobre las consecuencias y circunstancias ya establecidas, en particular, que se encontraron restos de drones rusos, incluidos los Shahed iraníes, en muchas ciudades y pueblos.

“Nuestros militares han estado transmitiendo toda la información disponible desde anoche y continuamos esta cooperación”, señaló el presidente.

Según él, existen varias razones para esta conducta arrogante de Rusia, “y son absolutamente obvias para todos”.

Zelenski afirmó que los países necesitan trabajar sobre un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa.

“Ucrania lleva mucho tiempo proponiéndolo. Hay soluciones concretas. Debemos responder juntos a todos los desafíos actuales y estar preparados para las posibles amenazas potenciales sobre todos los europeos en el futuro”, enfatizó el jefe de Estado.

Añadió que también es necesario aumentar significativamente la financiación conjunta para la producción de drones interceptores, ya que “han demostrado su eficacia”.