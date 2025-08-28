Un enorme ataque de drones y misiles rusos mata a cuatro y hiere a 30 en Ucrania

FOTO: Un enorme ataque de drones y misiles rusos mata a cuatro y hiere a 30 en la capital de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque masivo de drones y misiles rusos en la capital de Ucrania la madrugada del jueves mató al menos a cuatro personas e hirió a 30, dijeron las autoridades locales.

Entre los muertos había dos niños, afirmó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, citando información preliminar. Se espera que las cifras aumenten. Los equipos de rescate estaban en el lugar para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia lanzó drones señuelo, misiles de crucero y misiles balísticos, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Al menos 20 ubicaciones en siete distritos de Kiev recibieron impactos. Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas fueron destrozadas, comentó.

Un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Darnytskyi sufrió un impacto directo. “Todo está destruido”, expresó Tkachenko. Un ataque en el centro de la ciudad dejó una carretera principal cubierta de vidrios rotos.

El ataque del jueves es el primer gran ataque combinado masivo de drones y misiles rusos que golpea Kiev desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra de tres años en Ucrania.

Aunque un esfuerzo diplomático para terminar la guerra pareció ganar impulso poco después de esa reunión, han surgido muy pocos detalles sobre los próximos pasos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, espera sanciones más severas de Estados Unidos para paralizar la economía rusa si Putin no parece actuar con seriedad para poner fin a la guerra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.