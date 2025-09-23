Un barco fue atacado frente a la costa de Yemen: los hutíes siguen amenazando

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un barco que navegaba frente a la costa de Yemen en el golfo de Adén fue atacado la madrugada del martes, según informaron las autoridades, aunque nadie resultó herido. No estaba claro quién lanzó el ataque.

El capitán de la embarcación escuchó un chapoteo y una explosión en las cercanías del barco, informó la agencia Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas en un comunicado.

“Embarcación y tripulación reportadas a salvo y procediendo al siguiente puerto de escala”, indicó el centro en un comunicado.

El ataque ocurrió a unos 225 kilómetros (140 millas) de la costa de Adén, que está bajo control de las fuerzas leales al gobierno exiliado de Yemen.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han lanzado una serie de ataques contra el tráfico mercante en el corredor del Mar Rojo, pero no reivindicaron inmediatamente el ataque. Suelen tardar horas o incluso días en reclamar un asalto.

Los rebeldes hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y contra barcos en el mar Rojo en respuesta a la guerra en Gaza, y dicen actuar en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han afectado a la navegación en el mar Rojo, a través del cual pasaban alrededor de un billón de dólares en mercancías cada año antes de la guerra.

Los hutíes detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Posteriormente, se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de ataques aéreos de varias semanas ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que él declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos embarcaciones en julio y mataron a cuatro personas a bordo. Se cree que otros están retenidos por los rebeldes.

El ataque del martes ocurrió durante una ofensiva redoblada de Israel, que ha atacado Ciudad de Gaza con una nueva campaña terrestre. Mientras tanto, las tensiones siguen siendo altas y las sanciones de Naciones Unidas a Irán están a punto de ser reimpuestas debido al deteriorado programa nuclear de Teherán. Israel lanzó una guerra de 12 días contra la República Islámica en la que los estadounidenses bombardearon tres recintos atómicos iraníes.

