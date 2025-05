Trump se propone renovar el Centro Kennedy en su intento por cambiar las artes y la cultura en EE.UU.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se reunió con los directores del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la Casa Blanca, reafirmando su objetivo de transformar este emblemático centro cultural. Este cambio forma parte de un esfuerzo más amplio por redefinir las dinámicas sociales y culturales en Estados Unidos.

La noche de la reunión, el mandatario relevó a la anterior junta directiva, y en febrero anunció que él mismo asumió la presidencia del organismo. La nueva junta, que eligió unánimemente a Trump como su líder, está formada por personas cercanas a él.

Entre los nuevos miembros se encuentran Susie Wiles, jefa de despacho de la Casa Blanca, la fiscal general Pam Bondi, así como Usha Vance, esposa del vicepresidente JD Vance, y Lee Greenwood, conocido por la canción “God Bless the USA”, utilizada en los mítines del presidente.

Trump describió a la nueva junta como "una junta ardiente" y expresó su intención firme de operar cambios, afirmando: “Cuando dije, ‘Lo haré’, no sabía a lo que me refería. Esa es la última vez que acepto un trabajo sin entenderlo”.

El presidente criticó las actividades pasadas del centro, tildándolas de “woke” y “terribles”. En su visión, reducir los fondos federales destinados a las artes es necesario debido a lo que considera una excesiva inclinación hacia la ideología progresista.

Durante la reunión, se presentó la nueva programación del Centro Kennedy, que incluye obras como “Chicago”, “Moulin Rouge”, y “Back to the Future: The Musical”, además de un espectáculo para niños basado en el popular dibujo animado “Bluey”.

El centro había anulado eventos programados para julio en celebración del Orgullo LGBTQ+, mostrando un giro en su enfoque cultural. La administración de Trump también está revisando la asignación de millonarios subsidios federales destinados a grupos artísticos.

Trump indicó que el Congreso está presionando por más de 250 millones de dólares para reparaciones en el Centro, y dejó claro su descontento sobre gastos recientes en el lugar, cuestionando su uso: “No sé dónde fue a parar tanto dinero”.

Richard Grenell, jefe interino del Centro, señaló que había irregularidades significativas en anteriores presupuestos que podrían ser investigadas por la justicia. Su crítica se unió a la preocupación general por la inadecuada gestión de los recursos del centro.

El presidente sugirió que este esfuerzo por reestructurar el Centro Kennedy es crucial para forjar una nueva cultura artística a nivel nacional, que refleje valores menos polarizados.

Trump anticipa una posible recaudación de fondos para el centro, cuya infraestructura actualmente condena por su mal estado. Criticó la programación que, en su opinión, promueve narrativas políticas extremas, como ciertas actuaciones y obras consideradas inapropiadas.

Artistas y productores han comenzado a reaccionar negativamente ante estos cambios. Específicamente, el musical Hamilton ha cancelado las presentaciones programadas para este año en el centro. Otros artistas están siguiendo el mismo camino, lo que indica una creciente resistencia a las políticas del presidente.

La situación del Centro Kennedy, fundado en 1971, resulta complicada, ya que ha sido considerado históricamente un espacio neutral para las artes. Su relación con los presidentes de EE.UU. ha variado a lo largo del tiempo, y Trump, particularmente, ha optado por una forma más activa de control sobre la programación.

Este ambiente tenso se augura complicado a medida que Trump planea asistir a la presentación de Les Miserables el 11 de junio, donde se prevé que la muestra contará con un elenco parcial debido a los boicots de varios miembros.

“La misión del Centro es promover la mejor música, arte y cultura de nuestro país”, concluyó el presidente en un discurso”, enfatizando la necesidad de revitalizar no solo el espacio físico, sino la propia esencia de las artes en EE.UU.

___

Este informe cuenta con las contribuciones de Darlene Superville y Hillel Italie de AP.