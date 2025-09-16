Trump llegó a Londres para su visita oficial en medio de protestas masivas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Londres para realizar su segunda visita de Estado a Reino Unido, en la que busca asegurar nuevos acuerdos comerciales y de seguridad a pesar de las protestas ahora en curso.

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III, la reina Camila y el primer ministro Keir Starmer darán la bienvenida el miércoles a Trump y a la primera dama Melania Trump en el castillo de Windsor.

El jueves, Trump y Starmer tienen previsto realizar una reunión bilateral en Chequers, la residencia de campo del primer ministro.

Cerca de cien residentes de Windsor y otras partes de Reino Unido, organizados por el grupo "Coalición detengan a Trump", se reunieron esta noche a lo largo de las calles afuera del castillo de Windsor, corearon consignas contra la visita y mostraron letreros que decían "Detengan el odio, detengan a Trump" y "El odio nunca ha hecho grande a ninguna nación".

Los organizadores dijeron que planean realizar una mayor manifestación en el centro de Londres el miércoles. Antes de la visita, el Gobierno británico anunció más de 1.250 millones de libras (1.700 millones de dólares) en inversiones privadas de Estados Unidos en servicios financieros y dio a conocer planes para firmar un nuevo acuerdo sobre energía nuclear durante la estadía de Trump.

Se espera que las conversaciones entre las dos partes abarquen inteligencia artificial, semiconductores, telecomunicaciones y computación cuántica, indicaron medios locales.

La visita se produce dos meses después del viaje privado de Trump a Escocia, durante el cual se reunió con Starmer y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un viaje que también atrajo grandes manifestaciones (1 libra británica = 1,37 dólares).