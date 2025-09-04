FOTO: Trump criticó a Xi Jinping por olvidarse de Estados Unidos en su discurso

El presidente Donald Trump marcó que la “hermosa ceremonia” de China para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial debió haber destacado el papel que desempeñó Estados Unidos en la derrota de Japón, informaron medios internacionales.

“Me pareció una ceremonia hermosa. Me pareció muy, muy impresionante”, comentó Trump a los periodistas en el Despacho Oval, pocas horas después de sugerir en redes sociales que los líderes extranjeros reunidos en Pekín podrían estar conspirando contra Estados Unidos, según el sitio MarketScreener.

Enseguida, Trump dio paso al reproche: “Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío , pero creo que Estados Unidos debió haber sido mencionado anoche durante ese discurso, porque ayudamos mucho, mucho a China”.

China celebró en Pekín un acto central consistente en un desfile militar, además de una recepción y una gala artística a la que asistieron 26 delegaciones internacionales, con los presidentes de Rusia y Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-Un como personalidades destacadas.