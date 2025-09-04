Trump criticó a Xi Jinping por olvidarse de Estados Unidos en su discurso
El presidente estadounidense aseguró que vio una "hermosa ceremonia" pero analizó el discurso de su "amigo" y recordó: "Ayudamos mucho, mucho a China".
04/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: Trump criticó a Xi Jinping por olvidarse de Estados Unidos en su discurso
El presidente Donald Trump marcó que la “hermosa ceremonia” de China para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial debió haber destacado el papel que desempeñó Estados Unidos en la derrota de Japón, informaron medios internacionales.
“Me pareció una ceremonia hermosa. Me pareció muy, muy impresionante”, comentó Trump a los periodistas en el Despacho Oval, pocas horas después de sugerir en redes sociales que los líderes extranjeros reunidos en Pekín podrían estar conspirando contra Estados Unidos, según el sitio MarketScreener.
Enseguida, Trump dio paso al reproche: “Vi el discurso anoche. El presidente Xi es amigo mío, pero creo que Estados Unidos debió haber sido mencionado anoche durante ese discurso, porque ayudamos mucho, mucho a China”.
China celebró en Pekín un acto central consistente en un desfile militar, además de una recepción y una gala artística a la que asistieron 26 delegaciones internacionales, con los presidentes de Rusia y Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-Un como personalidades destacadas.
Lectura rápida
¿Qué dijo Trump sobre el discurso de Xi Jinping? Trump comentó que debió haberse mencionado a Estados Unidos en el discurso de Xi, ya que el país ayudó a China.
¿Cuál fue la reacción de Trump tras el discurso? Trump expresó que la ceremonia fue hermosa e impresionante, pero dio un reproche por la falta de mención a su país.
¿Dónde se llevó a cabo la ceremonia del Día de la Victoria? La ceremonia tuvo lugar en Pekín, durante la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué tipo de evento fue organizado por China? China realizó un desfile militar, seguido de una recepción y gala artística, con la participación de 26 delegaciones internacionales.
¿Qué líderes internacionales asistieron al evento? Asistieron líderes como Vladímir Putin y Kim Jong-Un entre otros destacados.
[Fuente: Noticias Argentinas]