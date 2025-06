Trump arribará a un controvertido centro de detención de inmigrantes en Florida

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump llegó a un nuevo centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida el martes, resaltando su retórica sobre la seguridad fronteriza en un momento marcado por preocupaciones humanitarias y ecológicas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la visita el lunes, afirmando que el lugar debía estar listo para la llegada del presidente. “Cuando el presidente venga mañana, va a poder ver”, comentó DeSantis a la prensa.

Aunque DeSantis no logró superar a Trump en la contienda por la nominación presidencial del año anterior, se mostró dispuesto a ayudar en su misión. Mencionó que el sitio cuenta con la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante una conferencia de prensa no vinculada llevada a cabo en Wildwood, DeSantis afirmó: “Lo que sucederá es que trasladarán a las personas allí. Una vez que estén dentro, no tendrán forma de ir a ningún lugar, ya que no hay civilización cerca, lo que garantiza una enorme seguridad”.

La construcción del centro ha provocando protestas debido a atenciones sobre su efecto en el frágil ecosistema circundante, así como críticas por la percepción negativa que se busca comunicar a los inmigrantes. Líderes de comunidades nativas americanas también han expresado su oposición, alegando que la tierra tiene un significado sagrado.

El nuevo centro, edificado en un antiguo aeródromo alejado a unos 80 kilómetros de Miami, podría albergar hasta 5.000 detenidos. La zona circundante está caracterizada por su fauna, incluyendo mosquitos, pitones y caimanes.

James Uthmeier, el fiscal general de Florida, describió el lugar a un comentarista de medios conservadores como “Alcatraz con caimanes”, un apodo que se ha popularizado en la administración Trump. Aportó que quienes se encuentren allí no tendrán alternativa de movimiento, ni entrada ni salida.

El Departamento de Seguridad Nacional incluso publicó una imagen del lugar con simbología que alude a su uso para la detención de inmigrantes.

La construcción del centro es liderada por autoridades estatales, aunque FEMA también está cubriendo una parte significativa de los costes, una agencia normalmente conocida por su participación en la gestión de desastres naturales y huracanes.

Gomez Licon reportó desde Fort Lauderdale, Florida. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la intervención de una herramienta de inteligencia artificial generativa.