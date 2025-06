Top 10 canciones destacadas en América y España esta semana

Las 10 canciones más populares de la semana en varios países de América y en España han resaltado la diversidad musical de la región.

ARGENTINA

1.- "Carteras chinas" - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo

2.- "Me gusta" - Miranda!, Tini

3.- "Qué haces" - Becky G, Manuel Turizo

4.- "Ahora resulta" - Luciano Pereyra, Emanero

5.- "Me toca a mí" – Morat, Camilo

6.- "Sentimiento natural" – Aitana, Myke Towers

7.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

8.- "La pelirroja" - Sebastián Yatra

9.- "Hace rato" - Nicki Nicole, Miranda!

10.- "Qué hice mal" - Agustín Bernasconi

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- "La plena" - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

2.- "Priti" - Danny Ocean, Sech

3.- "Solcito" - Miguel Bueno, Juan Duque

4.- "Vitamina" – Jombriel, DFZM

5.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

6.- "Sobelove" – Beéle

7.- "Voy a llevarte pa PR" - Bad Bunny

8.- "Amistad" – Blessd, Ovy On The Drums

9.- "Mi refe" – Beéle, Ovy On The Drums

10.- "Ultra complicado" - Blessd, Kenny Die, Kris R

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "La plena" - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

2.- "Priti" - Danny Ocean, Sech

3.- "Solcito" - Miguel Bueno, Juan Duque

4.- "Vitamina" – Jombriel, DFZM

5.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

6.- "Sobelove" – Beéle

7.- "Voy a llevarte pa PR" - Bad Bunny

8.- "Amistad" – Blessd, Ovy On The Drums

9.- "Mi refe" – Beéle, Ovy On The Drums

10.- "Ultra complicado" - Blessd, Kenny Die, Kris R

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Ordinary" - Alex Warren

2.- "Capaz (Merenguetón)" – Yorghaki, Alleh

3.- "Anxiety" – Doechii

4.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

5.- "Azizam" - Ed Sheeran

6.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

7.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

8.- "End of the World" - Miley Cyrus

9.- "Born with a broken heart" - Damiano David

10.- "Degenere" - Myke Towers, Benny Blanco

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- "Manchild" - Sabrina Carpenter

2.- "Ordinary" - Alex Warren

3.- "How Deep is Your Love" - Prince Royce

4.- "Carita linda" - Rauw Alejandro

5.- "Vivir sin aire" – Maná, Carín León

6.- "Anxiety" – Doechii

7.- "Bésame" - Alejandro Sanz, Shakira

8.- "Carteras chinas" - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo

9.- "Die with a Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

10.- "Mírame feliz" – Belinda, Xavi

(Fuente: Los 40 Principales)