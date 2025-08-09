Tommy Fleetwood mantiene ventaja de un golpe en Memphis; Scottie Scheffler lo acecha

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tommmy Fleetwood enfrentó un tramo adverso de tres golpes al principio. Y un cambio de dos golpes le costó en el hoyo final el sábado en el Campeonato FedEx St. Jude.

En medio de ambas vicisitudes, hizo lo suficiente para una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, con lo cual tomó una ventaja de un impacto sobre Justin Rose mientras busca su primer título de la Gira de la PGA.

Por si esa presión no fuera suficiente, Scottie Scheffler acecha a sólo dos golpes de distancia.

Aun así, el cierre fue un recordatorio para Fleetwood de que 18 hoyos pueden parecer muy lejanos en el TPC Southwind. Se espera que haya mucha presión en la cima y diseminada entre el resto de los golfistas que intentan avanzar en los playoffs de la Copa FedEx.

“Es sólo otra oportunidad para salir y tratar de tener la mejor ronda de golf que pueda, disfrutar de estar en esa posición”, comentó Fleetwood. “Cuanto más me ponga en esa situación, más posibilidades hay de que suceda, y simplemente hay que salir y seguir aprendiendo de cada experiencia. Mañana podría ser mi día, o no, pero estar allí es lo más importante, y seguiré intentando hacerlo”.

Fleetwood, quien ha ganado mucho en grandes escenarios alrededor del mundo pero no en la Gira de la PGA, comenzó la tercera ronda con una ventaja de tres golpes sobre Justin Rose, quien tuvo que terminar en la mañana su segunda ronda retrasada por tormenta.

En el tercer hoyo, par 5, el segundo golpe de Fleetwood quedó corto y cayó al agua. Asumió su penalización, y luego golpeó con el wedge sobre el green hacia un búnker. Fleetwood comentó que había notado que su bola se movió ligeramente en su swing con el wedge.

Los oficiales de reglas estudiaron el video y determinaron que si se movió —no pudieron determinar si lo hizo porque fue muy leve— Fleetwood no lo causó. Por ende, no hubo penalización.

Hizo doble bogey, y Rose encadenó tres birdies consecutivos para tomar la delantera.

“El tercero fue un verdadero lío y un desastre”, dijo. “No fue un segundo golpe tan malo, pero obviamente es un golpe terrible si está en el agua. Desde allí, drop, sentí que la bola se había movido cuando la golpeé, la afiné por detrás, simplemente hice un doble por nada realmente”.

Fleetwood se recuperó no solo para retomar la ventaja sino para ampliarla a tres golpes. Pero en el hoyo 18, condujo hacia el rough, no pudo alcanzar el green e hizo bogey para terminar 54 hoyos en 196, 14 bajo par.

Rose salió del rough a cinco pies del pin delantero para su primer birdie desde el séptimo hoyo. Eso le dio un 67 y lo puso en el grupo final con su compañero de equipo de la Copa Ryder. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.