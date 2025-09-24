Super tifón Ragasa dejó más de 1,89 millones de reubicados en Guangdong, China

El tifón Ragasa se alejó de Macao el miércoles por la tarde, informó la Oficina Meteorológica y Geofísica de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao. La oficina redujo la alerta de marejada ciclónica a azul y emitió la señal de ciclón tropical número 8, reemplazando a la número 10. Se informó que las marejadas ciclónicas causaron inundaciones en varias partes de la ciudad, con niveles de agua en la zona del Puerto Interior que superaron los 1,5 metros en un punto.

En la medida que los vientos y la lluvia amainaron, las aguas comenzaron a retroceder en algunos distritos. Según información del gobierno de la RAE, la Oficina de Asuntos Municipales recibió informes de árboles dañados y caídos y envió personal para despejar las carreteras principales con prioridad, cuando las condiciones lo permitieron, para reabrir el tráfico rápidamente y garantizar el acceso de los vehículos de emergencia.

A las 16:00 hora local, el Centro de Operaciones de Protección Civil había registrado 192 informes de incidentes en Macao, con cuatro heridos. Según la Oficina de Bienestar Social, 678 personas se habían refugiado en centros de evacuación a esa misma hora. Ragasa pasó a 100 kilómetros de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao esta mañana, causando vendavales y fuertes lluvias, informó la oficina meteorológica de Macao, que izó la señal de ciclón tropical número 10 a las 5:30 hora local.

La Oficina Meteorológica y Geofísica de Macao señaló en las primeras horas del miércoles que el viento en ese punto había alcanzado la fuerza de huracán 12 y se mantendrá en las próximas horas, por lo que la señal de tifón de nivel máximo iba a estar vigente por el resto de la jornada. La marejada ciclónica provocó un rápido aumento en los niveles de agua en las zonas bajas, lo que provocó inundaciones de agua de mar tierra adentro. La oficina pronosticó inundaciones máximas de 1,5 a 2,5 metros alrededor del mediodía.

Según información del Centro de Operaciones de Protección Civil, la empresa eléctrica de Macao, Compañía de Electricidad de Macao (CEM), había implementado suspensiones eléctricas en las áreas afectadas por las inundaciones para garantizar la seguridad pública y proteger las instalaciones de suministro eléctrico. El centro también indicó que, una vez que el agua bajara, se iba a gestionar el restablecimiento del suministro eléctrico lo antes posible.

Sembró la muerte en Taiwán

Ragasa había provocado 14 muertos y 18 heridos en Taiwán hasta las 06:00 horas de este miércoles, informaron las autoridades locales. Alrededor de 100 personas continuaban atrapadas a la espera de ser rescatadas, de acuerdo con el centro de operaciones de emergencia de la isla.

La circulación externa del tifón continuaba azotando las zonas costeras del este, norte y sur de Taiwán, provocando fuertes lluvias. El martes por la tarde, una represa en un lago de barrera en el distrito de Hualien se desbordó, provocando inundaciones.

El Observatorio de Hong Kong emitió la señal de huracán No. 10, la alerta de nivel máximo, a las 2:40 am hora local del miércoles mientras el súper tifón Ragasa pasaba zumbando. Esta fue la segunda vez que se activó la alerta más alta este año después del paso del tifón Wipha el 10 de julio.

Hong Kong no había repetido la señal No. 10 en un año desde 1964.

Ragasa azotó Hong Kong con lluvias torrenciales y vientos con velocidades de 118 kilómetros por hora o más.

En medio de los estragos de Ragasa, el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong había recibido 169 informes de árboles rotos y un informe de deslizamiento de tierra para las 8:00 del miércoles. Los hospitales públicos recibieron a 19 pacientes por lesiones relacionadas con el tifón. ??Para las 8 am, 49 refugios de emergencia establecidos en todo Hong Kong habían albergado a 747 ocupantes.

El Observatorio de Hong Kong indicó que Ragasa apareció a 130 kilómetros al sur-suroeste de aquella ciudad a las 9:00 del miércoles y se espera que avance hacia el oeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora hacia la provincia de Guangdong.

China en alerta

Las escuelas, las fábricas, el transporte público y las actividades comerciales habían cerrado este miércoles en algunas partes de la provincia meridional china de Guangdong, a medida que se acercaba el poderoso tifón Ragasa. Según la oficina de control de inundaciones, sequías y tifones de la ciudad de Zhanjiang, las escuelas suspendieron las clases alrededor de las 15:00 del martes como medida de precaución.

A partir de las 15:00 de este miércoles, el trabajo, la producción, el transporte público y las operaciones comerciales en toda Zhanjiang también cerrarán sus puertas. Aunque los departamentos encargados del agua, la electricidad, el gas, las comunicaciones, la atención médica y la respuesta de emergencia permanecerán operativos, las autoridades locales instaron a suspender todas las demás actividades que puedan presentar riesgos de seguridad o poner en peligro al personal debido al tifón.

Ragasa, el décimo octavo tifón del año, entró en el Mar Meridional de China el lunes por la noche y se encontraba a unos 170 kilómetros al sureste de la ciudad de Yangjiang a las 10:00 horas del miércoles. Se prevé que se desplace hacia el noroeste a unos 20 kilómetros por hora y que toque tierra el miércoles por la noche en las áreas costeras entre Yangjiang y Zhanjiang.

El Centro Meteorológico Nacional de China mantuvo este miércoles la alerta naranja, la segunda situación de mayor gravedad en el sistema de alerta meteorológica codificado por colores de cuatro niveles de China.

Cerca de dos millones de personas reubicadas tras el paso del tifón Ragasa por el sur de China

Ragasa, el decimoctavo tifón de 2025, tocó tierra finalmente en la provincia meridional china de Guangdong alrededor de las 17:00 horas del miércoles, según el observatorio meteorológico provincial.

El tifón, con vientos máximos cerca de su centro de 40 metros por segundo, tocó tierra en la isla de Hailing, en la ciudad de Yangjiang, Guangdong.

Hasta las 22:00 horas del martes, más de 1,89 millones de residentes locales habían sido reubicados en toda la provincia.