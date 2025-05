Sudán declara control absoluto sobre la región de Gran Jartum y su capital

EL CAIRO (AP) — El Ejército de Sudán anunció el martes que ha tomado el control total de la región del Gran Jartum, tras una intensa batalla contra los remanentes de un grupo paramilitar en el oeste y sur de la zona. Esta victoria es un hito en la prolongada lucha del Ejército, que se ha estado enfrentando a las Fuerzas de Apoyo Rápido durante más de dos años, en un conflicto que ha arrastrado al país a una grave crisis alimentaria.

El general de brigada Nabil Abdullah, portavoz del Ejército, afirmó que las fuerzas recuperaron el Gran Jartum, que incluye la capital Jartum y sus ciudades vecinas, Omdurman y Jartum Norte, también conocida como Bahri. “Todo el estado de Jartum está libre de rebeldes”, declaró en un comunicado publicado en video.

Abdullah detalló que las tropas han estado combatiendo a las FAR en las áreas occidentales y meridionales de Omdurman como parte de una extensa operación para desalojar a los fuerzas paramilitares. Hasta el momento, no ha habido comentarios ni reacciones por parte de las FAR.

Sudán se vio envuelto en una guerra civil el 15 de abril de 2023, cuando las hostilidades entre el Ejército y las FAR se convirtieron en un conflicto abierto en Jartum y otras regiones del país. Desde el inicio de la guerra, se han reportado al menos 24,000 muertes, aunque las cifras podrían ser significativamente superiores.

Hasta ahora, el enfrentamiento ha desplazado a unos 13 millones de habitantes, de los cuales 4 millones han cruzado a países vecinos. Muchas zonas de Sudán han caído en la hambruna, condición que agrava la crisis humanitaria en medio de la violencia.

Los combates han estado marcados por atrocidades, incluidas violaciones masivas y asesinatos motivados por razones étnicas, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, especialmente en Darfur, según informes de la ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos.