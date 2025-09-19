Sismo de magnitud 6,1 causa daños en Papúa, Indonesia, pero sin víctimas

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un terremoto de magnitud 6,1 remeció Papúa, la región más oriental de Indonesia, a primera hora del viernes y causó daños dispersos en una ciudad costera. Por el momento no se han reportado víctimas.

Al menos dos casas y el puente principal de la ciudad de Nabire, en la provincia de Papúa Central, se vinieron abajo, dijo Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Una oficina gubernamental, una iglesia y un aeropuerto registraron daños menores.

“En general, la situación es segura y está bajo control”, afirmó en un video Suharyanto, que al igual que muchos indonesios solo utiliza un nombre.

La gente escapó corriendo de sus casas o hacia terrenos más altos cuando se produjo el temblor, y hubo cortes en las redes de telecomunicaciones en Nabire y en varias localidades más de la región, indicó el portavoz de la agencia, Abdul Muhari, en un comunicado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo de magnitud 6,1 estaba a 28 kilómetros (17 millas) al sur de Nabire, a una profundidad de 10 kms (6 millas).

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia dijo que no había riesgo de tsunami, ya que el epicentro se localizó en tierra.

La misma ciudad sufrió dos terremotos letales en 2004: uno dejó 30 muertos y dañó cientos de casas en febrero, y el segundo se cobró la vida de 32 personas en noviembre.

Indonesia, un vasto archipiélago con más de 280 millones de habitantes, se ubica sobre importantes fallas sísmicas y suele sufrir sismos y erupciones volcánicas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.