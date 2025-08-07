En vivo

Se estrelló un helicóptero en una zona residencial cercana a Nairobi, Kenia

Un helicóptero se estrelló el jueves en una zona residencial de Nairobi. Equipos de rescate se dirigen al lugar y las autoridades aseguraron el área tras el accidente.

07/08/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

NAIROBI, Kenia (AP) — Un helicóptero con un número desconocido de personas se estrelló el jueves en una zona residencial a las afueras de Nairobi, informó la Cruz Roja de Kenia.

Equipos de rescate se dirigieron al lugar en Kiambu, un condado que comparte frontera con la capital de Kenia, señaló la organización no gubernamental.

El periódico local Star informó que el accidente provocó “una rápida respuesta de las autoridades”. Personal militar y policial “llegó rápidamente al lugar y aseguró el área”, reportó el periódico.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un helicóptero se estrelló en una zona residencial cerca de Nairobi.

¿Quién informó del accidente? La Cruz Roja de Kenia reportó el incidente.

¿Cuándo ocurrió? El accidente se produjo el jueves.

¿Dónde se estrelló el helicóptero? En el condado de Kiambu, cerca de la capital de Kenia.

¿Cómo fue la respuesta? Equipos de rescate se dirigieron rápidamente al lugar y las autoridades aseguraron el área.

[Fuente: AP]

