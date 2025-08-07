Se estrelló un helicóptero en una zona residencial cercana a Nairobi, Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — Un helicóptero con un número desconocido de personas se estrelló el jueves en una zona residencial a las afueras de Nairobi, informó la Cruz Roja de Kenia.

Equipos de rescate se dirigieron al lugar en Kiambu, un condado que comparte frontera con la capital de Kenia, señaló la organización no gubernamental.

El periódico local Star informó que el accidente provocó “una rápida respuesta de las autoridades”. Personal militar y policial “llegó rápidamente al lugar y aseguró el área”, reportó el periódico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.