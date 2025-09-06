Rangers vencieron a Astros en 12 innings y se acercan a la clasificación a playoffs

FOTO: Rangers superan en 12 innings a Astros, líderes del Oeste de la Americana, y se acercan a playoffs

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Dustin Harris conectó un doble que puso fin al juego en la 12ª entrada y los Rangers de Texas superaron el viernes 4-3 a los Astros de Houston, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, para acercarse a medio juego de la posición de playoffs.

El novato Harris fue convocado desde las ligas menores en la jornada, cuando el cubano Adolis García ingresó a la lista de lesionados por diez días. Conectó una bola que pasó por primera base y bajó por la línea del jardín derecho.

Cody Freeman, el corredor automático, anotó desde la intermedia.

Los Rangers (73-69) ganaron por undécima vez en 15 juegos para acercarse a cuatro de Houston con 20 compromisos restantes en la temporada regular, incluidos cinco enfrentamientos directos.

Texas está medio juego detrás de si rival de división Seattle (73-68) en la puja por el último puesto de comodín de la Liga Americana. Los Marineros cayeron 4-1 en Atlanta.

Harris entró en la 10ª como el corredor automático en lugar de Jake Burger, cuyo jonrón de dos carreras, un batazo de 439 pies, puso a los Rangers arriba 3-1 en la tercera.

Carlos Correa se fue al lado opuesto para su jonrón con dos outs en la octava, impactando el poste de foul en el jardín derecho. El garrotazo llegó justo después de que el venezolano José Altuve conectó un doble para romper una racha en la que se había ido de 14-0 y empatar el juego 3-3.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 5-1, Jesús Sánchez de 4-0 con una anotada, Yainer Díaz de 2-0. El cubano Yordan Álvarez de 4-0. El venezolano Altuve de 5-1 con una anotada. Los puertorriqueños Correa de 5-3 con una anotada y dos producidas, Víctor Caratini de 4-3 con una empujada. El mexicano Ramón Urías de 1-0.

Por los Rangers, los mexicanos Alejandro Osuna de 2-0, Rowdy Tállez de 1-0. El dominicano Ezequiel Durán de 5-3.

Robert García (3-7), el quinto lanzador de los Rangers, retiró a los tres bateadores que enfrentó en la 12ª. Lance McCullers Jr. (2-5), el sexto relevista de Houston, caminó a Wyatt Langford para abrir la mitad inferior.