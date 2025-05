Protestas masivas en Dhaka exigen elecciones generales anticipadas en Bangladesh

DACA, Bangladesh (AP) — Miles de estudiantes y miembros de un partido político opositor se congregaron en la capital, Daca, el miércoles, demandando elecciones generales para diciembre, en medio de un creciente descontento con el gobierno interino que asumió en agosto tras la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

Activistas de tres grupos vinculados al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), liderado por la ex primera ministra Khaleda Zia, se reunieron en las calles frente a la sede del partido, bajo la vigilancia de una fuerte seguridad.

La manifestación del miércoles se produjo en un contexto de tensiones políticas crecientes, después de que el líder interino y laureado con el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, amenazó con renunciar, y el jefe militar declaró su apoyo a la celebración de comicios en diciembre.

El regreso de Khaleda Zia

Zia, que ha estado lidiando con problemas de salud desde hace años, regresó recientemente a Bangladés tras cuatro meses de tratamiento en Londres. Este regreso ha aumentado la presión sobre el gobierno interino para que convoque elecciones.

“Hemos venido aquí para responder al llamado a la unidad de los jóvenes. Queremos democracia, queremos elecciones. La próxima elección debe celebrarse pronto, no más tarde de diciembre”, afirmó Jahangir Hossain, un activista estudiantil, en una declaración a The Associated Press. “Estamos unidos por la democracia”.

Exilio y críticas al gobierno

Hasina, archirrival de Zia, se encuentra en el exilio en India desde su derrocamiento, y el gobierno interino ha vetado a su partido, la Liga Awami.

El presidente interino del BNP, Tarique Rahman, hijo mayor de Zia, se dirigió a los manifestantes por videoconferencia desde Londres, reiterando su demanda de elecciones en diciembre y pidiendo a sus seguidores que se preparen.

“Las elecciones deben celebrarse en diciembre. Debe llevarse a cabo dentro de diciembre”, subrayó Rahman.

El gobierno interino ha enfrentado múltiples protestas, incluso de funcionarios públicos y docentes en las últimas semanas. Críticas han surgido de organizaciones como Human Rights Watch, que acusan al gobierno de no enjuiciar adecuadamente a figuras del crimen organizado, así como de socavar libertades fundamentales mediante nuevas iniciativas legislativas.

Descontento económico y promesas incumplidas

Entidades empresariales también lamentan la debilidad económica bajo Yunus, quien prometió reformas en áreas como la legislación electoral y los derechos de las mujeres, pero cuyos avances han sido lentos. Los críticos temen que esté usando tácticas dilatorias para afianzarse en el poder mientras la influencia de grupos islamistas crece en este país mayoritariamente musulmán, que se rige por un sistema legal secular.

Yunus propuso la realización de elecciones en junio de 2026, pero el BNP, que aspira a liderar el próximo gobierno tras la exclusión de la Liga Awami, sostiene que el avance de las reformas no debe servir de excusa para postergar las elecciones, ya que consideran que es un proceso continuo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.