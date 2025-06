Protestas en Omaha tras redada migratoria en planta de alimentos generan inquietud

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — El martes por la mañana, las autoridades migratorias llevaron a cabo una redada en al menos una planta de alimentos en Omaha, lo que desencadenó protestas en la zona, aunque todavía se desconoce cuántos trabajadores se vieron afectados. La policía local, junto al jefe del condado de Douglas, recibió de antemano una advertencia sobre la operación, lo que les permitió desviar el tráfico alrededor de la planta mientras los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) realizaban su trabajo. Los funcionarios del ICE, sin embargo, no han ofrecido información adicional al respecto.

Las plantas de procesamiento de carne dependen de empleados migrantes que realizan trabajos que suelen considerarse agotadores. A pesar de que la industria no había sido un objetivo principal de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, el enfoque en este sector ha aumentado recientemente. En respuesta a protestas en Los Ángeles, el presidente solicitó la activación de la Guardia Nacional.

En Omaha, un grupo reducido de manifestantes se congregó para expresar su desacuerdo, con algunos intentando bloquear a los agentes subiéndoseles al capó de un vehículo. Hasta el momento, Glenn Valley Foods, la compañía detrás de la planta, no ha respondido a requerimientos de información, sin embargo, su CEO, Gary Rohwer, afirmó que no había sido informado con antelación sobre la redada y que no tenía conocimiento de ninguna orden judicial previa. “Por supuesto que no. Es una redada”, declaró Rohwer, que dirige la firma productora de la marca Gary's QuickSteak.

Los agentes federales ingresaron a la planta a las 9 de la mañana, llevando consigo una lista de 97 personas cuyo estatus migratorio deseaban verificar. Rohwer también compartió que su compañía emplea la base de datos federal E-Verify para validar el estatus de sus trabajadores. Este desenvolvimiento forzó a un comisionado del condado de Douglas a abandonar una reunión y dirigirse al área afectada, donde tanto él como un concejal de la ciudad, Ron Hug, expresaron su alarma por las consecuencias de estas redadas sobre las familias en el lugar.

“Estas acciones son profundamente perjudiciales para la comunidad de South Omaha”, indicó Hug. “No solo son injustas y disruptivas, sino que también socavan directamente la estabilidad económica y el crecimiento del Distrito 4 y de la comunidad en general”.

El jefe de la policía del condado de Douglas, Aaron Hanson, mencionó que su departamento no conoce todos los detalles de la operación del ICE, pero que su objetivo es asegurar la paz y la seguridad de todos los residentes. Al ser preguntado sobre cuándo fue notificado, indicó que recibió “una notificación respetuosa y amplia” aproximadamente una semana antes de la redada.

