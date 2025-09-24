En vivo

Mundo

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU en un evento histórico para el país y la comunidad internacional.

24/09/2025 | 14:32Redacción Cadena 3

FOTO: Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un líder sirio lo hace en casi 60 años.

Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo”, afirmó al-Sharaa en la reunión anual de líderes mundiales.

La dinastía autocrática y represiva de 50 años de la familia Assad colapsó abruptamente en diciembre de 2024, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por al-Sharaa. La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

____

Mroue informó desde Beirut.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Quién se dirigió a la ONU? El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa.

¿Cuándo ocurrió? El miércoles, en una reunión anual de líderes mundiales.

¿Por qué es significativo? Es la primera vez en casi 60 años que un presidente sirio habla ante la ONU.

¿Qué afirmó al-Sharaa? Mencionó que Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo.

¿Qué sucedió antes de este evento? La dinastía Assad colapsó en 2024 después de una ofensiva insurgente y casi 14 años de guerra civil.

[Fuente: AP]

