El presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección en los comicios del domingo 29, Pedro Sánchez, reconoció que el escándalo de corrupción que llevó a prisión al exministro José Luis Ábalos le ha causado "mucho daño". Durante una entrevista en el programa La Hora de la 1 de TVE, Sánchez enfatizó la integridad de su Administración y el compromiso de sus ministros, quienes, según él, han dedicado "muchas horas al servicio público".

"He nombrado entre 54 y 56 ministros durante mis años de Gobierno", declaró, reafirmando la "integridad" de su equipo. Afirmó que, aunque la corrupción cero es inalcanzable, la tolerancia cero sí es posible, y su Gobierno ha sido contundente en este aspecto.

El caso de José Luis Ábalos se remonta a su condena en junio por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión debido a delitos de corrupción relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

En otro punto de la entrevista, Sánchez defendió las acciones del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán, exmiembro del Congreso de los Diputados, quien renunció tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se le señalaba como presunto gestor de pagos ilícitos en adjudicaciones de obra pública. Aseguró que el PSOE ha reforzado sus medidas de transparencia, destacando que son "el partido más transparente, a diferencia de PP y de Vox".

Sánchez critica la desconfianza del PP y Vox en el proceso electoral

El presidente también criticó al Partido Popular y a Vox por cuestionar la limpieza del proceso electoral, instándoles a aceptar los resultados del 29 de noviembre. "Estamos viendo que el PP y Vox están de los nervios con la movilización. Que lo haga Vox... ¿pero que lo haga el PP? Están poniendo en duda la limpieza del sistema electoral", expresó.

Además, Sánchez se refirió a las preocupaciones del PP respecto a la participación electoral y los posibles problemas en los consulados, señalando que le parece preocupante que el PP no reconozca los resultados, y recordó que Vox ha condicionado su reconocimiento a la ausencia de trampa.

Propuestas para la vivienda y el sistema de pensiones

En cuanto a la problemática de la vivienda, Sánchez afirmó que es necesario "regular" e "intervenir" el mercado para asegurar el derecho a una vivienda digna y evitar una nueva burbuja inmobiliaria. Criticó a PP, Vox y Junts per Catalunya por actuar como un "tapón" a estas políticas.

El presidente solicitó una "mayoría reforzada progresista" en las próximas elecciones para poder abordar temas como la vivienda con más fuerza. Propuso dar a las comunidades de vecinos la capacidad de decidir sobre apartamentos turísticos y establecer bonificaciones fiscales para pequeños propietarios e inquilinos.

En relación con el sistema público de pensiones, Sánchez defendió su viabilidad, afirmando que "goza de una extraordinaria salud". Para mantenerlo, subrayó la necesidad de aumentar los recursos a través de la mejora de salarios y la inclusión de más trabajadores en el sistema, incluyendo la regularización de migrantes.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, reiteró que "no hay elementos ciertos" para afirmar que la entrada masiva de migrantes a finales de julio proviene del régimen marroquí. Destacó la importancia de la cooperación con Marruecos para el control fronterizo y mencionó la crisis en Canarias, asegurando que España tiene capacidad de acogida para atender dignamente a quienes llegan.