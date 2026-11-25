Pedro Sánchez reconoció que el escándalo de corrupción de Ábalos afectó gravemente su gestión
El líder del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló sobre la condena a 24 años de prisión de su exministro José Luis Ábalos por corrupción, y defendió la integridad de su equipo de trabajo.
FOTO: Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección en los comicios del domingo 29, Pedro Sánchez, reconoció que el escándalo de corrupción que llevó a prisión al exministro José Luis Ábalos le ha causado "mucho daño". Durante una entrevista en el programa La Hora de la 1 de TVE, Sánchez enfatizó la integridad de su Administración y el compromiso de sus ministros, quienes, según él, han dedicado "muchas horas al servicio público".
"He nombrado entre 54 y 56 ministros durante mis años de Gobierno", declaró, reafirmando la "integridad" de su equipo. Afirmó que, aunque la corrupción cero es inalcanzable, la tolerancia cero sí es posible, y su Gobierno ha sido contundente en este aspecto.
El caso de José Luis Ábalos se remonta a su condena en junio por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión debido a delitos de corrupción relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
En otro punto de la entrevista, Sánchez defendió las acciones del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán, exmiembro del Congreso de los Diputados, quien renunció tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se le señalaba como presunto gestor de pagos ilícitos en adjudicaciones de obra pública. Aseguró que el PSOE ha reforzado sus medidas de transparencia, destacando que son "el partido más transparente, a diferencia de PP y de Vox".
Sánchez critica la desconfianza del PP y Vox en el proceso electoral
El presidente también criticó al Partido Popular y a Vox por cuestionar la limpieza del proceso electoral, instándoles a aceptar los resultados del 29 de noviembre. "Estamos viendo que el PP y Vox están de los nervios con la movilización. Que lo haga Vox... ¿pero que lo haga el PP? Están poniendo en duda la limpieza del sistema electoral", expresó.
Además, Sánchez se refirió a las preocupaciones del PP respecto a la participación electoral y los posibles problemas en los consulados, señalando que le parece preocupante que el PP no reconozca los resultados, y recordó que Vox ha condicionado su reconocimiento a la ausencia de trampa.
Propuestas para la vivienda y el sistema de pensiones
En cuanto a la problemática de la vivienda, Sánchez afirmó que es necesario "regular" e "intervenir" el mercado para asegurar el derecho a una vivienda digna y evitar una nueva burbuja inmobiliaria. Criticó a PP, Vox y Junts per Catalunya por actuar como un "tapón" a estas políticas.
El presidente solicitó una "mayoría reforzada progresista" en las próximas elecciones para poder abordar temas como la vivienda con más fuerza. Propuso dar a las comunidades de vecinos la capacidad de decidir sobre apartamentos turísticos y establecer bonificaciones fiscales para pequeños propietarios e inquilinos.
En relación con el sistema público de pensiones, Sánchez defendió su viabilidad, afirmando que "goza de una extraordinaria salud". Para mantenerlo, subrayó la necesidad de aumentar los recursos a través de la mejora de salarios y la inclusión de más trabajadores en el sistema, incluyendo la regularización de migrantes.
Sobre la crisis migratoria en Ceuta, reiteró que "no hay elementos ciertos" para afirmar que la entrada masiva de migrantes a finales de julio proviene del régimen marroquí. Destacó la importancia de la cooperación con Marruecos para el control fronterizo y mencionó la crisis en Canarias, asegurando que España tiene capacidad de acogida para atender dignamente a quienes llegan.
Lectura rápida
¿Qué admitió Pedro Sánchez?
Reconoció que el caso de corrupción de José Luis Ábalos le ha hecho "mucho daño" a su administración.
¿Quién es José Luis Ábalos?
Es un exministro español condenado a 24 años de prisión por delitos de corrupción relacionados con contratos de mascarillas.
¿Qué críticas hizo Sánchez sobre el PP y Vox?
Criticó que cuestionan la limpieza del proceso electoral y les pidió que acepten los resultados.
¿Qué propone Sánchez para la vivienda?
Plantea regular e intervenir el mercado de la vivienda para garantizar el derecho a una vivienda digna.
¿Cuál es su postura sobre el sistema de pensiones?
Defiende su viabilidad y propone aumentar los recursos mediante salarios más altos y más trabajadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]