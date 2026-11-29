Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El presidente del Gobierno de España y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid y pidió una alta participación en las elecciones generales, al afirmar que la jornada definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años.

"Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó Sánchez ante los medios luego de emitir su voto, cerca de las 9:15, en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca.

El mandatario sostuvo que, aunque en democracia existen distintos poderes, "el mayor es el del voto", y remarcó que cuanto más alta sea la participación, mejor se verá reflejada "la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento".

Además, consideró que una mayor concurrencia a las urnas le dará "mayor fuerza" al Gobierno para continuar con sus políticas. Su esposa, Begoña Gómez, no lo acompañó durante la votación y había sufragado por correo.