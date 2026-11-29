Pedro Sánchez instó a los españoles a votar: "El futuro se decide hoy"
El presidente del Gobierno votó en Madrid y sostuvo que una mayor concurrencia a las urnas permitirá reflejar mejor la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento.
FOTO: Pedro Sánchez pidió una alta participación en las elecciones de España.
Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- El presidente del Gobierno de España y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid y pidió una alta participación en las elecciones generales, al afirmar que la jornada definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años.
"Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó Sánchez ante los medios luego de emitir su voto, cerca de las 9:15, en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca.
El mandatario sostuvo que, aunque en democracia existen distintos poderes, "el mayor es el del voto", y remarcó que cuanto más alta sea la participación, mejor se verá reflejada "la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento".
Además, consideró que una mayor concurrencia a las urnas le dará "mayor fuerza" al Gobierno para continuar con sus políticas. Su esposa, Begoña Gómez, no lo acompañó durante la votación y había sufragado por correo.
Lectura rápida
¿Quién votó en las elecciones de España?
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista, emitió su voto en Madrid.
¿Cuándo se celebran las elecciones?
Las elecciones generales en España se llevan a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026.
¿Dónde votó Sánchez?
El presidente votó en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca.
¿Qué pidió Sánchez a los ciudadanos?
Pidió una alta participación en las urnas para reflejar mejor la voluntad popular en el Parlamento.
¿Por qué es importante la participación?
Una mayor participación permitiría al Gobierno tener "mayor fuerza" para continuar con sus políticas.
[Fuente: Noticias Argentinas]