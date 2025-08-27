En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Nueve personas perdieron la vida tras caer un autobús a un precipicio en Ecuador

Al menos nueve personas fallecieron en Ecuador al caer un autobús interprovincial por un barranco en una carretera del centro andino. El accidente tuvo lugar a 117 km al sur de Quito.

27/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

QUITO (AP) — Al menos nueve personas fallecieron el miércoles cuando un autobús de pasajeros interprovincial se precipitó el miércoles por un barranco en una carretera del centro andino de Ecuador, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde en una de las zonas de mayor altitud en el país andino, a 117 kilómetros al sur de Quito, indicó el servicio de seguridad ECU911. El autobús cubría la ruta Ambato–Guayaquil. No se informó de momento el número de personas heridas.

Bomberos y policías de la zona tuvieron que extraer a pasajeros que quedaron atrapados en el interior del vehículo.

A fines del año pasado, 16 personas murieron en un choque que involucró a un autobús y un automóvil en el sur de Ecuador.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un autobús de pasajeros se precipitó por un precipicio en Ecuador.

¿Cuántas personas murieron? Nueve personas fallecieron como resultado del accidente.

¿Dónde sucedió el incidente? El accidente ocurrió a 117 kilómetros al sur de Quito, en el centro andino de Ecuador.

¿Qué ruta cubría el autobús? El autobús cubría la ruta Ambato–Guayaquil.

¿Quiénes respondieron a la emergencia? Bomberos y policías de la zona realizaron el rescate de los pasajeros atrapados.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho