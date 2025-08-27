Nueve personas perdieron la vida tras caer un autobús a un precipicio en Ecuador
Al menos nueve personas fallecieron en Ecuador al caer un autobús interprovincial por un barranco en una carretera del centro andino. El accidente tuvo lugar a 117 km al sur de Quito.
27/08/2025 | 20:15Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
QUITO (AP) — Al menos nueve personas fallecieron el miércoles cuando un autobús de pasajeros interprovincial se precipitó el miércoles por un barranco en una carretera del centro andino de Ecuador, informaron las autoridades.
El accidente ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde en una de las zonas de mayor altitud en el país andino, a 117 kilómetros al sur de Quito, indicó el servicio de seguridad ECU911. El autobús cubría la ruta Ambato–Guayaquil. No se informó de momento el número de personas heridas.
Bomberos y policías de la zona tuvieron que extraer a pasajeros que quedaron atrapados en el interior del vehículo.
A fines del año pasado, 16 personas murieron en un choque que involucró a un autobús y un automóvil en el sur de Ecuador.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un autobús de pasajeros se precipitó por un precipicio en Ecuador.
¿Cuántas personas murieron? Nueve personas fallecieron como resultado del accidente.
¿Dónde sucedió el incidente? El accidente ocurrió a 117 kilómetros al sur de Quito, en el centro andino de Ecuador.
¿Qué ruta cubría el autobús? El autobús cubría la ruta Ambato–Guayaquil.
¿Quiénes respondieron a la emergencia? Bomberos y policías de la zona realizaron el rescate de los pasajeros atrapados.
[Fuente: AP]