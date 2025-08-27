Nueve personas perdieron la vida tras caer un autobús a un precipicio en Ecuador

QUITO (AP) — Al menos nueve personas fallecieron el miércoles cuando un autobús de pasajeros interprovincial se precipitó el miércoles por un barranco en una carretera del centro andino de Ecuador, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde en una de las zonas de mayor altitud en el país andino, a 117 kilómetros al sur de Quito, indicó el servicio de seguridad ECU911. El autobús cubría la ruta Ambato–Guayaquil. No se informó de momento el número de personas heridas.

Bomberos y policías de la zona tuvieron que extraer a pasajeros que quedaron atrapados en el interior del vehículo.

A fines del año pasado, 16 personas murieron en un choque que involucró a un autobús y un automóvil en el sur de Ecuador.