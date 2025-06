Níger decide nacionalizar proyecto de uranio de la firma francesa Orano

DAKAR, Senegal (AP) — Las autoridades de Níger dieron a conocer el jueves su decisión de nacionalizar Somaïr, una empresa de uranio actualmente bajo la operación de la firma francesa Orano. El gobierno nigerino acusó a la compañía de apoderarse de una parte desmedida del uranio extraído en el yacimiento.

Este anuncio se produce en un contexto donde el gobierno militar del país, ubicado en África occidental, intensifica la supervisión sobre las empresas extranjeras y la sociedad civil. Las relaciones entre el gobierno de Níger y Orano se han tensado en los últimos meses, reflejando un deterioro en los vínculos entre la capital nigerina, Niamey, y París.

“Frente al comportamiento irresponsable, ilegal e injusto de Orano, empresa estatal francesa, que se ha mostrado abiertamente hostil hacia Níger desde el 26 de julio de 2023... el gobierno de Níger ha optado, ejerciendo su soberanía, por nacionalizar Somaïr”, manifestaron las autoridades en un comunicado oficial.

El gobierno nigerino argumentó que Orano había tomado una fracción desproporcionada del uranio producido en la mina de Somaïr. También se mencionó que la compañía ha enfrentado acusaciones de otras “conductas irresponsables” en el área, aunque los detalles no fueron especificados.

Hasta el momento, Orano no ha emitido comentarios sobre la situación, a pesar de haber sido contactada por The Associated Press.

Somaïr es resultado de una asociación entre Orano y la compañía estatal nigerina Sopamin, y opera la única mina de uranio activa en el país. Sin embargo, el año anterior, el gobierno había asumido el control operativo de Somaïr y revocado el permiso de Orano para la mina de uranio Imouraren, que cuenta con reservas estimadas en 200.000 toneladas.

Orano también se encuentra envuelta en diversos procesos de arbitraje contra el estado nigerino. El mes pasado, la empresa presentó una demanda tras la desaparición de su director y el registro de sus oficinas locales.

Con más de 50 años de operación en Níger, que es el séptimo mayor proveedor de uranio a nivel global, Orano posee acciones mayoritarias en tres de las principales minas de uranio del país.

Las autoridades militares nigerinas, que tomaron el control en 2023, han prometido cortar los lazos con Occidente y revisar las concesiones de minería. Previo a este cambio, Níger había sido el principal aliado económico y de seguridad de Occidente en la vasta región saheliana, donde el extremismo violento ha aumentado durante los últimos años.

