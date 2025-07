Natanael Cano expande su sonido con el álbum “Porque La Demora”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Natanael Cano no tuvo miedo de abandonar el terreno de los corridos tumbados con el que saltó a la fama para experimentar con trap, reggaetón, afrobeats y otros géneros urbanos en su más reciente álbum “Porque La Demora”.

Cano había probado algunos de estos géneros en álbumes como “NataKong” y “Trap Tumbado”, pero sintió que era momento de un giro radical. La respuesta para la “demora” entre este álbum y “Nata Montana” de 2023 es escuchar su rapeo en la canción homónima de su nueva producción.

“Feliz de hacer esta música, cambiar un poquito el ritmo, se me antoja algo más fresco. Y pues más que tratar de enseñarle a la gente qué más se puede hacer, me lo disfruté mucho, disfruté mucho hacer esta música”, señaló en una entrevista reciente en Ciudad de México.

Cano visualizó su álbum como la banda sonora de una fiesta y dijo que es apropiado “fluir en los beats”. La primera canción que abrió el camino que tomó este álbum es “Como es”, un trap producido con EQ.

Para conocer esta nueva etapa en su carrera, Cano recomendó escuchar “Polos Opuestos”. También destacó “Mary Poppins” con el astro chileno FloyyMenor, de las nuevas generaciones de artistas urbanos latinos.

“Vibramos muy bien FloyyMenor y yo”, dijo. “A la gente le va a gustar, a mí me encantó, creo que lo hicimos muy bien”.

Con Eladio Carrión grabó “Como Tony” y con Myke Towers y Ganggy “El Juez”. Victor Mendivil, un músico originario del estado mexicano de Sonora como Cano, fue su invitado para dos temas: “Bellakita” y “Comida del espacio”.

Pero el pasado de Cano no está del todo borrado. Convocó a otro grande de los corridos, Gabito Ballesteros, para “Perlas negras”, uno de los temas destacados del álbum con influencias de afrobeat.

“A las personas que se las pongo les encantó”, dijo. “No importa qué edad tuvieran, les gustaba mucho”.

Esta semana estrenó el video del reggaetón “Hoy nos amaneció” con Badguychapo y Capo, grabado en Punta Mita. “Fui a sufrir”, bromeó sobre la playa mexicana que usó como locación.

Recientemente, Cano fue anunciado como uno de los artistas que se presentarán en el festival de música urbana latina Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México, donde encontrará un escenario perfecto para enseñar su nueva música, y también estará en el Baja Beach Fest, un festival más ecléctico en el norte del país.

“¡Qué rico!, se juntó todo”, dijo. “Toca disfrutar mucho esas tarimas”.

Cano calificó la presión de México para que los artistas no interpreten canciones que promuevan el crimen (y la perspectiva de cancelaciones de visas estadounidenses para intérpretes de música regional mexicana) como una “cortina de humo”.

“Pues si les va a ayudar a solucionar lo que está pasando, adelante, no vamos a darle y si no, pues dejen a la gente expresarse de las formas que ellos quieran, distintas, que al final no es ilegal”, señaló. “Si no hay necesidad, pues no, no hay por qué hacerlo, no cantarle a organizaciones o cosas así. Si no hay necesidad, pues no lo hagan y ya”.

Cano, de 24 años, tuvo protección de las autoridades mexicanas tras amenazas de delincuentes, pero no tiene visa para presentarse en Estados Unidos luego de una infracción de tránsito y un intento de soborno en Sonora. Aun así, confía en que eventualmente podrá actuar en Estados Unidos.

“Se va a conseguir, tarde o temprano. Esto no va a durar mucho. O sea, todo pasa y vamos a estar por allá. Ojalá podamos cantarle a la gente por primera vez”, señaló.