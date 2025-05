Nacionalistas judíos se manifiestan en Jerusalén clamando "muerte a los árabes" en marcha anual

JERUSALÉN (AP) — En un ambiente cargado de tensión, grupos de jóvenes judíos israelíes recorrieron los barrios musulmanes de la Ciudad Vieja de Jerusalén el lunes, vociferando “muerte a los árabes” y entonando “que tu aldea arda” en la previa de una marcha anual que conmemora la conquista de la parte oriental de la ciudad por Israel.

Con el cierre anticipado de comercios palestinos y la presencia de fuerzas policiales alineadas en los angostos callejones, la marcha se transformó en una ruidosa y, muchas veces, violenta experiencia para los judíos ultranacionalistas. Un momento notable fue cuando un oficial de policía levantó los brazos en señal de celebración al ver a un manifestante, acercándose para estrecharle la mano.

Un grupo reducido de manifestantes, entre los que se encontraba un legislador israelí, ingresó a un complejo en Jerusalén Oriental que pertenece a UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

La marcha conmemora el Día de Jerusalén, que recuerda la captura israelí de la Ciudad Santa, incluyendo el casco antiguo y sus sitios venerados por judíos, cristianos y musulmanes, durante la Guerra de los Seis Días en 1967. El evento, que estaba programado para comenzar más tarde el lunes, podría incrementar las tensiones en una ciudad ya agitada, particularmente tras casi 600 días de conflicto en Gaza.

Jerusalén ha sido y continúa siendo el epicentro del conflicto entre israelíes y palestinos, quienes la consideran una parte esencial de su identidad nacional y religiosa. Este asunto recurrente frecuentemente se convierte en una fuente de fricción.

En la edición del año pasado de esta marcha, que se llevó a cabo durante el primer año del conflicto en Gaza, se registraron ataques por parte de israelíes ultranacionalistas hacia un periodista palestino en la Ciudad Vieja, además de llamados a la violencia contra los palestinos. Hace cuatro años, el evento provocó un enfrentamiento armado de 11 días en Gaza.

Autobuses que transportaban a jóvenes judíos ultranacionalistas se agolpaban cerca de las entradas a la Ciudad Vieja, revelando la llegada de cientos de personas desde fuera de Jerusalén, incluyendo asentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel.

Las autoridades policiales afirmaron que se encargarían de mantener el orden y exhortaron al público a evitar provocaciones y actos de violencia. Activistas de organizaciones por la paz, como Standing Together y Free Jerusalem, intentaron posicionarse entre los manifestantes y los residentes para prevenir confrontaciones.

“Este es nuestro hogar, este es nuestro estado”, insistió un manifestante a una mujer palestina, quien respondió: "¡Vete de aquí!" en hebreo.

Aumento de las visitas judías a un lugar sagrado conflictivo

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien lidera la fuerza policial, visitó un complejo sagrado para judíos y musulmanes, donde se encuentran la Mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca. Durante su visita, se observó a un legislador israelí, Yitzhak Kroizer, rezando en el lugar.

Percepciones de intrusiones de judíos en el sitio han ocasionado conflicto en diversas ocasiones a lo largo de los años.

“Estamos celebrando una festividad para Jerusalén”, declaró Ben-Gvir el lunes en el sitio, rodeado de otros legisladores y un rabino. “Es emocionante ver a tantos judíos en el Monte del Templo.”

Beyadenu, un grupo que promueve las visitas judías, mencionó que decenas de personas subieron al lugar sagrado el lunes, envueltas con la bandera israelí, y se reunieron para rezar allí.

Desde que Israel capturó el lugar en 1967, un acuerdo frágil entre autoridades religiosas israelíes y musulmanas ha permitido a los judíos visitarlo, aunque sin rezar en él. Ben-Gvir afirmó que este statu quo está cambiando, una afirmación que los palestinos sostienen que ha ido erosionándose a lo largo del tiempo debido a un aumento en las visitas judías al lugar.

“Hoy, gracias a Dios, puedo rezar en el Monte del Templo”, agregó Ben-Gvir en el sitio, según un comunicado de su oficina.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha asegurado en el pasado que no se ha producido ningún cambio en este statu quo, y la policía manifestó que la marcha del lunes no ingresaría al sitio. La oficina de Netanyahu no ofreció comentarios inmediatos al respecto.

Israel considera a toda Jerusalén como su capital eterna e indivisible, mientras que su anexión de Jerusalén Oriental no cuenta con reconocimiento internacional. Los palestinos buscan un estado soberano con Jerusalén Oriental como su capital.

Para muchos israelíes, el Día de Jerusalén es una celebración significativa que marca un momento de reivindicación histórica, al restaurar el acceso a uno de los sitios sagrados más importantes, el Muro de los Lamentos, y unificar la ciudad. Sin embargo, en años recientes, esta marcha ha estado dominada por grupos de jóvenes nacionalistas y religiosos, derivando en episodios de violencia.

Manifestantes irrumpen en el complejo de la ONU en Jerusalén

Roland Friedrich, coordinador de UNRWA en Cisjordania, reportó que durante la jornada, un grupo de manifestantes israelíes, incluyendo a Yulia Malinovsky, legisladora que impulsó una ley contra UNRWA, accedió por la fuerza al complejo, escalando su puerta principal ante la vista de la policía israelí.

Israel ha insinuado que la agencia, principal proveedora de ayuda en Gaza, está infiltrada por Hamás, acusaciones que la ONU ha negado.

No hubo pronunciamientos inmediatos de las autoridades policiales israelíes.

El complejo ha estado mayormente desocupado desde finales de enero, después de que UNRWA pidiera a su personal no trabajar en el lugar por motivos de seguridad. La ONU afirma que el complejo no ha sido desmantelado y sigue protegido bajo el derecho internacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.