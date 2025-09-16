Milei, en Paraguay: "No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social"

En el marco de su visita oficial a Paraguay, el presidente Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra el peronismo y la oposición, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su gestión. Durante la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales, el mandatario aseguró: “No hay nada más injusto y aberrante que la justicia social” y remarcó que las ideas de la libertad “siempre traen prosperidad”.

Ante un auditorio de 1500 jóvenes, Milei sostuvo que la justicia social no es más que “envidia y resentimiento” y denunció que “es robo más desigualdad ante la ley”. También apuntó contra el socialismo al afirmar que su noción de igualdad “siempre es hacia abajo” y que “viola las restricciones de presupuesto”.

??? Javier Milei en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay: "No pueden aceptar públicamente que son resentidos, consecuentemente lo arropan de pasión por el igualitarismo" | Más información en https://t.co/wLQDCFofl0 pic.twitter.com/cosG6pKEmn — Ámbito Financiero (@Ambitocom) September 16, 2025

En otro pasaje, el jefe de Estado respondió a cuestionamientos recibidos durante la campaña presidencial de 2023. “Decían que íbamos a vender órganos y no pasó. Tampoco hay chicos con armas en las escuelas. Decían que íbamos a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”, enfatizó.

El mandatario reforzó su rechazo a las posiciones políticas moderadas y sostuvo que no existen “terceras vías” en el debate económico. Citando a Ludwig von Mises, afirmó: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real; cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”.

Más temprano, Milei había participado de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, donde volvió a polarizar con el kirchnerismo: “Las terceras vías son inconducentes”, lanzó en un mensaje de fuerte tono electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre.

La jornada del presidente argentino incluyó además una reunión bilateral con su par paraguayo, Santiago Peña, en el Palacio de López. Según fuentes oficiales, se trató de una charla con “agenda abierta” que incluyó temas bilaterales y la situación del bloque regional.

Con tono desafiante, Milei también dirigió un mensaje a Cristina Kirchner, que lo había criticado en redes sociales: “Es mucho más fácil tener Vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas, como hicieron en otro gobierno y como consecuencia de ello hay una persona con tobillera presa porque la plata se la afanaron”.

En su primera jornada en Paraguay, Milei combinó gestos diplomáticos con un discurso ideológico duro que volvió a confrontar con el peronismo, el kirchnerismo y las ideas socialistas.