Más de 150 personas siguen desaparecidas tras inundaciones devastadoras en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Angustiados, los rescatistas buscaron en áreas remotas a personas que fueron arrastradas por las inundaciones repentinas del fin de semana, al tiempo que el número de muertos alcanzó los 277 el lunes. Un funcionario respondió a la falta de advertencias de evacuación diciendo que la gente debería haber construido sus casas en otro lugar.

Un clima cambiante hizo que los residentes de las áreas montañosas esculpidas por ríos en el norte de Pakistán fueran más vulnerables a lluvias intensas y repentinas.

Más de 150 personas siguieron desaparecidas en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, después de las inundaciones repentinas del viernes.

Los aldeanos dijeron que no se emitieron advertencias desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar sobre emergencias en áreas remotas. El gobierno indicó que la lluvia repentina fue tan intensa que el diluvio golpeó antes que se pudiera dar aviso a los residentes.

El portavoz de los servicios de emergencia, Mohammad Suhail, señaló que se encontraron tres cuerpos el lunes. El ejército desplegó ingenieros y maquinaria pesada para despejar los escombros.

El domingo, el ministro jefe provincial, Ali Amin Gandapur, dijo que muchas de las muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido casas a lo largo de los cauces y riberas. Añadió que el gobierno alentará a las familias desplazadas a reubicarse en áreas más seguras, donde se les ayudará a reconstruir sus hogares.

Pakistán experimentó lluvias monzónicas superiores a lo normal desde el 26 de junio, que provocaron al menos 645 muertes en todo el país, 400 de ellas en el noroeste. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres emitió una alerta por más inundaciones después que nuevas lluvias comenzaran a registrarse el domingo en muchas partes del país.

El lunes, las lluvias torrenciales desencadenaron una inundación repentina en la aldea de Darori, en el distrito noroeste de Swabi, y mataron a 15 personas, dijo un funcionario del gobierno, Awais Babar. Detalló que los rescatistas evacuaron a casi 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, que se habían refugiado en los tejados de sus casas. Las autoridades de gestión de desastres indicaron que las inundaciones se registraron en calles de otros distritos del noroeste y en la Cachemira administrada por Pakistán.

El primer ministro Shehbaz Sharif presidió en Islamabad una reunión de alto nivel el lunes para revisar los esfuerzos de ayuda en las áreas afectadas por las inundaciones del noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, así como en el norte de Gilgit-Baltistán y la Cachemira administrada por Pakistán. En la reunión, los funcionarios estimaron los daños relacionados con las inundaciones a la propiedad pública y privada en más de 126 millones de rupias (450.000 dólares), según un comunicado del gobierno.

La agencia humanitaria de la ONU anunció que movilizó grupos en áreas gravemente afectadas, donde las carreteras y líneas de comunicación dañadas aislaron a las comunidades. Las agencias de ayuda proporcionan alimentos, agua y otros suministros.

Las inundaciones también afectaron a la Cachemira administrada por India, donde al menos 67 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas luego que inundaciones repentinas arrasaran la región durante una peregrinación hindú anual la semana pasada.

En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático mataron a casi 1.700 personas en Pakistán y dejaron a cientos de miles sin hogar.

