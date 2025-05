Manchester United se enfrenta a graves problemas financieros tras perder la final de la Liga Europa

Las implicaciones económicas derivadas de la derrota del Manchester United en la final de la Liga Europa se anticipan como dolorosas, afectando al club por varios años.

En un duelo decisivo, el Tottenham logró imponerse 1-0 el miércoles, asegurando su clasificación a la Liga de Campeones y a la Supercopa de la UEFA en agosto. En contraste, el United no podrá participar en competiciones europeas la próxima temporada y no obtendrá beneficios económicos.

A pesar de contar con ingresos superiores a los de Tottenham y gastar un 64% más en sueldos, el Manchester United sucumbió en un partido que dejó mucho que desear. El analista financiero Kieran Maguire destacó que el club ha tenido un rendimiento deficiente en comparación con su gasto. Además, Tottenham logró vencer al United en dos ocasiones en la Premier League y también en la Copa de la Liga esta temporada.

“De estar en una clase de gestión, concluiría que hay problemas serios en la cultura de la organización, evidentes en sus despliegues”, expresó Maguire en una publicación reciente.

Más allá de la falta de oportunidades deportivas y el impacto en su reputación, el club, que pertenece al consorcio Glazer y al empresario británico Jim Ratcliffe, enfrenta desafíos financieros inminentes a corto y largo plazo.

La ausencia en la Liga de Campeones representa una pérdida de al menos 80 millones de euros (90 millones de dólares) y podría ascender a 150 millones de euros (169 millones de dólares) si se considera avanzar en la fase de eliminación directa.

Además, el United deja escapar cuatro millones de euros (4,5 millones de dólares) que Tottenham recibirá por participar en la Supercopa contra el campeón de la Champions, el 13 de agosto en Udinese. Si logra ganar, se llevará un millón de euros (1,1 millones de dólares).

Tras no clasificarse para la Copa Mundial de Clubes 2025, el fondo de premios de 1.000 millones de dólares del FIFA, que podría ofrecer más de 100 millones de dólares al equipo europeo que se imponga, se torna inalcanzable. El United, por lo tanto, se rezaga de forma notable en la carrera por la edición de 2029.

Los clubes europeos pueden acceder al torneo mediante la Champions, sea como campeones o por regularidad en sus desempeños durante cuatro temporadas. Sin embargo, el United está perdiendo terreno, ya que se perderá la primera mitad del período clasificatorio 2024-28. Se complica proyectar que el equipo, que no gana la Premier desde hace 12 años, logre otro título de la Champions en tres años.

La solución a estos problemas financieros y de cumplimiento con las normas de la Premier podría pasar por la venta de estrellas como Bruno Fernandes o Marcus Rashford. Pero algunos de estos jugadores ya perciben salarios elevados, lo que representa un desafío para futuros compradores.

La fuga de talentos podría acelerar un ciclo de declive tanto dentro como fuera del campo, especialmente si el entrenador Ruben Amorim sigue intentando reconstruir un equipo con un plantel más mermado.

Si bien el United sigue siendo uno de los clubes más lucrativos de Europa, la investigación anual de la UEFA indica que su ventaja está menguando. El año pasado, el club generó ingresos récord de 661,8 millones de libras (887 millones de dólares), pero las cifras empiezan a ser preocupantes.

Un informe de la UEFA reveló que, durante los últimos cinco años, los ingresos del United aumentaron a un ritmo más lento que otros competidores ingleses, con excepción de Chelsea.

La caída en su rendimiento financiero se advierte, ya que su posición en la Premier League es crítica, ubicándose actualmente en el 16° puesto, lo que pronostica una reducción de 22 millones de libras (29,5 millones de dólares) en comparación al octavo puesto del año anterior.

A esto se suma un déficit de 113,2 millones de libras (152 millones de dólares) la temporada pasada, con pérdidas acumuladas de 236 millones de libras (316 millones de dólares) en los tres años anteriores.

Las regulaciones de ganancias y sostenibilidad de la Premier League permiten pérdidas de hasta 105 millones de libras (140,7 millones de dólares) en un período de tres años, aunque el United puede utilizar ciertas excepciones.

Ratcliffe, a pesar de ser un accionista minoritario, ha comenzado a aplicar recortes en personal y beneficios, además de aumentar los precios de las entradas para los aficionados.

“Esto no es sostenible. Si no tomamos medidas pronto, podemos no cumplir con las normativas de sostenibilidad y jugar limpio financiero en los años venideros, lo que afectará gravemente nuestra competitividad”, alertaron las autoridades del club a sus seguidores.