Mallorca suspendió a su capitán por quejarse de no jugar en Madrid

FOTO: Mallorca suspende a su capitán tras quejarse de que sus hijos no lo vieron jugar en Madrid

MADRID (AP) — El club español Mallorca suspendió al centrocampista Dani Rodríguez sin sueldo y le retiró la capitanía después de que el veterano se quejase públicamente de no haber jugado en el partido del equipo contra el Real Madrid, cuando su familia se encontraba presente en el estadio.

Mallorca emitió un comunicado el miércoles, en el cual mencionó que Rodríguez “ha sido suspendido de sus funciones y sueldo” y que el club “le ha retirado la capitanía con efecto inmediato”.

Rodríguez fue suplente pero no entró a la cancha en la derrota de Mallorca por 2-1 ante el Real Madrid el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego del partido, el jugador de 37 años publicó en Instagram una foto de su familia en el estadio, acompañada de un texto en el que se quejaba de no haber jugado ni un minuto.

El jugador expresó que había viajado a Madrid con sus hijos “emocionados” por la oportunidad de ver a su padre jugar en el Bernabéu.

“Una lección importante y un consejo para ellos: Nunca esperen nada de nadie, especialmente en estos días, cuando falta meritocracia, cultura y respeto por el trabajo duro”, escribió Rodríguez. “No hagan las cosas esperando algo a cambio. Háganlo por ustedes mismos y por su pasión.”

Más tarde, siguió esa publicación con una carta abierta publicada por los medios españoles, donde afirmó que respetaba las decisiones del entrenador Jagoba Arrasate, y que no estaba molesto porque sus hijos no lo vieron jugar.

“Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto por el compromiso y la dedicación”, afirmó. “Duele cuando un jugador que acaba de llegar, con solo una sesión de entrenamiento, tiene la oportunidad de jugar antes que compañeros que han pasado años defendiendo esta camiseta con sudor y dedicación, siempre poniendo al club por encima de todo.”

Rodríguez aparentemente se refería al delantero recién fichado Jan Virgili, quien fue elegido por Arrasate para entrar al partido en el minuto 87.

“Espero que Jan tenga éxito aquí y que juntos podamos ayudarlo”, concluyó Rodríguez. “Pero cuando algo así sucede, envía un mensaje terrible al vestuario: el trabajo, la dedicación o la lealtad no importan. Eso es lo que me enfureció.”

Rodríguez explicó que escribió la carta para aclarar las cosas porque su familia estaba “pasando por un momento difícil.”

Rodríguez no había hecho ninguna declaración pública desde que Mallorca anunció la suspensión.